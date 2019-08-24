Баскетболисты сборной США проиграли впервые за 13 лет

В австралийском городе Мельбурн прошел товарищеский матч баскетбольных сборных США и Австралии. И он завершился неожиданным результатом - американцы проиграли! Это произошло впервые за последние 13 лет.

Австралия победила на своей площадке со счетом 98:94 (23:26, 25:23, 30:27, 20:18). И на этот матч, который проходил на специальном многоцелевом стадионе, присутствовали 52 079 зрителей. Лучшим игроком встречи в составе победителей стал Пэтти Миллс - 30 очков, а у США 22 балла набрал Кемба Уокер, ставший самым результативным игроком своей команды.

Для сборной США неудача в матче с командой Австралии - это первое поражение на крупных турнирах или же в товарищеских играх с 2006 года. Тогда, на чемпионате мира в Италии американцы сенсационно уступили сборной Греции в полуфинале со счетом 95:101. Та встреча прошла 1 сентября 2006 года, и с тех пор американская команда всегда выигрывала все свои матчи. Победная серия составила 78 игр.

Для сборной США этот товарищеский матч был этапом подготовки к Кубку мира. Этот турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. США сыграет в одной группе с командами Чехии, Турции и Японии. В турнире примет участие и российская команда - она попала в квартет к Аргентине, Южной Корее и Нигерии.