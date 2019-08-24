2019-08-24T12:40:27+03:00
Спорт

Баскетболисты сборной США проиграли впервые за 13 лет

Они уступили в товарищеской встрече Австралии 94:98
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Для сборной США неудача в матче с командой Австралии - это первое поражение на крупных турнирах или же в товарищеских играх с 2006 годаДля сборной США неудача в матче с командой Австралии - это первое поражение на крупных турнирах или же в товарищеских играх с 2006 годаФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В австралийском городе Мельбурн прошел товарищеский матч баскетбольных сборных США и Австралии. И он завершился неожиданным результатом - американцы проиграли! Это произошло впервые за последние 13 лет.

Австралия победила на своей площадке со счетом 98:94 (23:26, 25:23, 30:27, 20:18). И на этот матч, который проходил на специальном многоцелевом стадионе, присутствовали 52 079 зрителей. Лучшим игроком встречи в составе победителей стал Пэтти Миллс - 30 очков, а у США 22 балла набрал Кемба Уокер, ставший самым результативным игроком своей команды.

Для сборной США неудача в матче с командой Австралии - это первое поражение на крупных турнирах или же в товарищеских играх с 2006 года. Тогда, на чемпионате мира в Италии американцы сенсационно уступили сборной Греции в полуфинале со счетом 95:101. Та встреча прошла 1 сентября 2006 года, и с тех пор американская команда всегда выигрывала все свои матчи. Победная серия составила 78 игр.

Для сборной США этот товарищеский матч был этапом подготовки к Кубку мира. Этот турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. США сыграет в одной группе с командами Чехии, Турции и Японии. В турнире примет участие и российская команда - она попала в квартет к Аргентине, Южной Корее и Нигерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу
Футбол, матч Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу
Новости 24
«Украина - плацдарм для давления на Россию»: Пушков прокомментировал слова Омеляна
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Умер Карло Делле Пьяне, знаменитый итальянский актер
Минздрав опроверг слухи о дефиците инсулина в России
Робот Федор не попал на МКС, но остается «спокоен» и ждет стыковки
Серхио Рамос назвал всех значимых для него тренеров
Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости, ни разу не упомянув слова «Россия» и «агрессор»
Причина нестыковки "Союза" с МКС: произошли ранее не встречавшиеся колебания
Правительство ФРГ потребовало закрыть «Миротворец»
Стыковку корабля «Союз МС -14» перенесли на 26 августа
«Стало намного лучше»: Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
«Не столько глупая, сколько чудовищная»: Захарова прокомментировала идею Омеляна
Путин предложил дать право шахтерам на досрочный выход на пенсию
Бизнес-партнер Трампа передавал ФБР и ЦРУ российские военные данные
Трамп заявил, что Ким Чен Ын «любит проводить ракетные испытания»
Трамп сообщил о готовности к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин
Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор
Стыковку корабля «Союз МС-14» решили отложить
Российские подлодки успешно провели пуски двух ракет «Синева» и «Булава»
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором не смог состыковаться с МКС в запланированное время
США оштрафовали Deutsche Bank за причастность к коррупционной схеме
Обладатель прав на ждуна передумал требовать от Wildberries 5,2 миллиона рублей
Самолет Москва – Симферополь вернулся в Шереметьево по техническим причинам
Экс-советник Трампа сомневается в психическом здоровье Президента США
Савченко усмотрела начало «украинизации» России
Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
Болтон заявил, что намерен помешать Украине продать «Мотор Сич» Китаю
В Киеве размечтались об «украинском флаге над Владивостоком»