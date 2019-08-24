Шойгу передал Молдавии боевые знамена двух частей, освобождавших республику 75 лет назад, и рассекреченные документы

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл утром субботы в Кишинев для участия в торжествах, посвященных 75-летию освобождения столицы Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. И наверняка вызвал сердечный приступ у тех в республике, кто с надеждой продолжает все еще смотреть на Запад и пытается доплюнуть в другую сторону, чтобы попасть в Россию.

Надо сказать, что поездка Сергея Кужугетовича, как и само празднование годовщины освобождения Кишинева, проходили в не самых простых условиях. Несколько дней тому назад по Молдавии распространились слухи, что в республику готовятся приехать группы националистически настроенной молодежи из соседней Румынии. Ведь для них, особенно, с уклоном в нацистскую идеологию, освобождение Кишинева – дата траурная. По итогам Ясско-Кишиневской операции королевская Румыния была вынуждена выйти из войны и из верного союзника Гитлера превратиться в его противника, перекинувшись на сторону победителей. То есть совершить кульбит, который много лет спустя назовут «вовремя предать - не предать, а предвидеть».

К тому же, новое правительство Молдовы относится к России, мягко говоря, совсем не с такой симпатией, как, например, к Бухаресту. Премьер-министр Майя Санду даже официально заявила, что этот прилет Шойгу в Кишинев может носить только частный характер. Хотя всем известно, что Шойгу прилетел именно на празднование и по приглашению министра обороны Молдавии Павла Войку.

- Вы не сможете подписать ни одного договора, - выговорила Санду главе молдавского военного ведомства. - Кроме того, Шойгу не может сопровождать делегация.

Могла бы, что называется и промолчать. Слова Санду в этой ситуации можно расценивать, как раздувание скандала на ровном месте. Но не сдержалась. А потому и неудивительно, что многим в словах молдавской госпожи премьера слышится женское и, возможно даже, немного истеричное: «Уходи, уходи! И никогда не возвращайся!»

Спрашивается, ребята, если у вас там неразбериха и бардак, почему вы берете пример со своих восточных соседей, и, как в Киеве, обвиняете во всем русских? Может, у себя в консерватории мебель для начала переставить?

Впрочем, никаких договоров Шойгу подписывать и не собирался. Поскольку был приглашен исключительно в рамках важной исторической даты и по инициативе президента Молдовы Игоря Додона. И в рамках программы пребывания российского министра обороны в Кишиневе были запланированы встреча с Додоном, их совместное участие в мероприятиях, посвященных годовщине Ясско-Кишиневской операции. Кроме того, в планах Сергея Кужугетовича значилась проверка несения службы российскими миротворцами, сохраняющими мир на линии разграничения Молдовы и Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Кстати, молдавский коллега Шойгу в ответ на риторику Санду заявил, что не собирается отказываться от встречи с ним.

На встрече с Додоном глава МО РФ передал молдавской стороне боевые знамена 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской бригады Ордена Суворова и 507-го армейского истребительно-противотанкового Кишиневского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка, личный состав которых отличился мужеством при освобождении Молдавии, и рассекреченные документы об освобождении Молдавии в 1944-м.

- Это подлинные документы того времени, рассказывающие о том, что происходило в Молдавии, - сказал Шойгу, передавая Додону исторические свидетельства, и подчеркнул, что в последнее время многие стали забывать «неудобные» факты, например, того, что в период гитлеровской оккупации население того же Кишинева сократилось в 10 раз, с 300 тысяч человек до 30 тысяч. Додон заверил Шойгу, что все переданные документы займут достойное место в музее Минобороны Молдавии.

Ранее, еще до встречи с главой российского военного ведомства Игорь Додон возглавил церемонию возложения цветов к мемориалу «Вечность» вместе с депутатами парламента, иностранными дипломатами и жителями Кишинева. В программе городских торжеств по случаю знаменательной даты открытие отреставрированного памятника героям-освободителям, премьера документального фильма о событиях 75-летней давности и концерт на главной площади города. Где, кстати, многие жители столицы Молдавии увидят праздничный салют в Москве в честь 75-летия освобождения Кишинева.

- 75 лет назад в честь освобождения Молдавии в Москве был дан салют, -сказал Додон. - Сегодня в Москве вновь будет торжественный салют, который мы увидим в Кишиневе во время прямой трансляции на площади Великого национального собрания.

Что-то подсказывает, что премьер-министр Молдовы Майя Санду не будет его смотреть.