Молодая жена Игоря Николаева рыдала на похоронах звезды сериала "Моя прекрасная няня"

В Москве простились с Александрой Назаровой. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" умерла 20 августа на 80-м году жизни. Народную артистку России проводили в последний путь поклонники и коллеги. Многие не могли сдержать слез.

На траурной церемонии появилась молодая жена Игоря Николаева. Юлия Проскурякова рыдала на похоронах практически без остановки. Она снималась вместе с Александрой Назаровой в проекте "Счастья! Здоровья!" и очень любила актрису.

"Я запомнила ее удивительным человеком, которая просто говорила со мной и открыла мне свою душу. Рассказала про внучку Сашеньку. Вообще, мы очень хорошо побеседовали, и я влюбилась в нее не только как в актрису, но и как в человека. Очень жаль, что ее больше нет", - цитирует Юлию "Вокруг ТВ".

uliaveronika Юлия Проскурякова тяжело переживает смерть Александры Назаровой

Проскурякова отметила, что ей очкень жаль, что Назарова не успела сделать то, о чем мечтала - вырастить внучку-сироту. "Она говорила, что хочет участвовать в каждом мгновении, что много работает и боится, что не успеет. Видите, как получилось… Очень жаль", - посетовала супруга Игоря Николаева.

То, что артистка тяжело переживает смерть Александры Назаровой, стало понятно в день смерти звезды. Тогда Проскурякова посвятила трогательный пост памяти артистки: "20 августа ушла из жизни замечательная актриса Александра Ивановна Назарова… Александра Ивановна была одной из моих самых любимых актрис, это женщина с нереально солнечной энергией и стальным стержнем внутри... Александра Ивановна! Вы были моим кумиром, я не сказала тогда постеснялась...", - написала Юлия в блоге.

Напомним, Александра Назарова запомнилась своими ролями в фильмах "Бригада", "Мамы", "Экипаж" и "Моя прекрасная няня". Она работала в Московском драматическом театра имени Ермоловой до тех пор, пока не попала в больницу. Артистка долгое время болела. Когда ее доставили в клинику, медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку самостоятельно дышать Назарова не могла. Однако после проведенной трахеостомии у актрисы начали отказывать другие органы. В итоге она скончалась в реанимации от полиорганной недостаточности. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.