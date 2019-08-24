2019-08-24T19:42:06+03:00
Звезды

Молодая жена Игоря Николаева рыдала на похоронах звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Александра НазароваАлександра НазароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Москве простились с Александрой Назаровой. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" умерла 20 августа на 80-м году жизни. Народную артистку России проводили в последний путь поклонники и коллеги. Многие не могли сдержать слез.

На траурной церемонии появилась молодая жена Игоря Николаева. Юлия Проскурякова рыдала на похоронах практически без остановки. Она снималась вместе с Александрой Назаровой в проекте "Счастья! Здоровья!" и очень любила актрису.

"Я запомнила ее удивительным человеком, которая просто говорила со мной и открыла мне свою душу. Рассказала про внучку Сашеньку. Вообще, мы очень хорошо побеседовали, и я влюбилась в нее не только как в актрису, но и как в человека. Очень жаль, что ее больше нет", - цитирует Юлию "Вокруг ТВ".

uliaveronikauliaveronika
Юлия Проскурякова тяжело переживает смерть Александры Назаровой
10635 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Проскурякова отметила, что ей очкень жаль, что Назарова не успела сделать то, о чем мечтала - вырастить внучку-сироту. "Она говорила, что хочет участвовать в каждом мгновении, что много работает и боится, что не успеет. Видите, как получилось… Очень жаль", - посетовала супруга Игоря Николаева.

То, что артистка тяжело переживает смерть Александры Назаровой, стало понятно в день смерти звезды. Тогда Проскурякова посвятила трогательный пост памяти артистки: "20 августа ушла из жизни замечательная актриса Александра Ивановна Назарова… Александра Ивановна была одной из моих самых любимых актрис, это женщина с нереально солнечной энергией и стальным стержнем внутри... Александра Ивановна! Вы были моим кумиром, я не сказала тогда постеснялась...", - написала Юлия в блоге.

Напомним, Александра Назарова запомнилась своими ролями в фильмах "Бригада", "Мамы", "Экипаж" и "Моя прекрасная няня". Она работала в Московском драматическом театра имени Ермоловой до тех пор, пока не попала в больницу. Артистка долгое время болела. Когда ее доставили в клинику, медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку самостоятельно дышать Назарова не могла. Однако после проведенной трахеостомии у актрисы начали отказывать другие органы. В итоге она скончалась в реанимации от полиорганной недостаточности. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Роли Александры Назаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Великобритания направила эсминец Defender в Ормузский пролив
Рогозин скорректировал дату перестыковки «Союза МС-14» с МКС
В Кремле назвали причину отставки посла России в Великобритании
"Я не хочу этой грязи": Усик отказался драться с российскими бойцами
Сотрудники ГИБДД станут чаще проверять автомобили с детьми
Украинские военные сожгли склад с дорогим американским оборудованием
Восемь человек погибли при падении автобуса с моста в Бангладеш
Неизвестные обстреляли экскурсионный автобус в Иордании
Во Вьетнаме пройдут первые совместные учения ВМС США и стран АСЕАН
На манифестацию против саммита G7 во Франции пришли 9 тысяч человек
Порошенко не пришел на официальную часть празднования Дня независимости
Авиакомпания «Победа» опровергла информацию о том, что недопущенная на рейс пассажирка летела на похороны
Кабину и хвост аварийно севшего Airbus 321 убрали с кукурузного поля
Меркель прибыла во Францию на саммит G7
Трамп и Макрон встретились перед саммитом G7 в Биаррице
Свыше 350 авиарейсов отменили на Тайване из-за тайфуна "Байлу"
Иран обеспокоен ракетными испытаниями США после выхода из ДРСМД
Сломавшая позвоночник на Олимпиаде спортсменка Мария Комиссарова показала новорожденную дочь
В Карелии спустили на воду судно «Юрий Маслюков»
Александр Яковенко оставил пост посла России в Великобритании
Флешмоб с флагом на проспекте Сахарова вошел в Книгу рекордов России
«Издевательский протекционизм»: Китай выразил протест США из-за повышения пошлин
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро