Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области побывали на экскурсии в Кремле

Этим летом в Иркутской области произошло крупнейшее наводнение. Были подтоплены более 10 тысяч домов, 5 тысяч из которых снесены полностью. В зону затопления попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский районы. Из зоны стихийного бедствия эвакуировали тысячи людей.

Пострадавшим из Приангарья помогала вся Россия. И, конечно, о летнем отдыхе детей не могли не позаботиться. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, пригласил 98 школьников из зоны подтопления на отдых в Тулу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пригласил на отдых 98 школьников из зоны бедствияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для 9-летней Дианы Бояновой, ученицы 3 класса, эта поездка стала первой в жизни из родного Тулуна. Своими глазами она наводнения не видела, так как была у бабушки. Но вернувшись, она застала только развалины дома. Диана и представить не могла, что этим летом посмотрит сразу два Кремля — и в Туле, и в Москве. Особенно ей понравились сказочные фонтаны в Александровском саду.

Самым большим подарком от губернатора для ребят стала поездка в Москву на экскурсию в КремльФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство ребят не были ни в Туле, ни в Москве. В Туле детям показали все достопримечательности области — от Кремля до пряников. В гости к ним приехала и футбольная команда клуба «Арсенал» с мастер-классом по владению мячом, и даже провели товарищеский матч.

Большинство ребят раньше никогда не были ни в Туле, ни в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также все ребята получили подарки к новому учебному году из рук губернатора - спортивную форму и рюкзаки со школьными принадлежностями.

Селфи у Царь-пушки!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но самым большим подарком от губернатора для ребят стала поездка в Москву на экскурсию в Кремль. Дети своими глазами увидели Соборную площадь, Царь-Пушку, Царь-Колокол и другие древности. С изумлением рассматривали участок древней мостовой, закрытый стеклом.

Дети своими глазами увидели Соборную площадь, Царь-Пушку, Царь-Колокол и другие древностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727885" frameborder="0"></iframe> Дети из затопленных районов Иркутской области посетили Москву.

После этого детей ждала прогулка по Александровскому саду и на катере по Москве-реке.

В Кремле ребята с изумлением рассматривали участок древней мостовой, закрытый стекломФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поездке детей сопровождали волонтеры, которые также помогали людям во время и после наводнения. Одна из них Диана Павленко.

Детей ждала прогулка по Александровскому садуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время наводнения она помогала детям выбираться из лодок, одевала в теплую одежду и оказывала первую медпомощь. А дальше как волонтер разгружала гуманитарную помощь, формировала сухпайки и раздавала жителям.

Ребята и представить не могли, что летом посмотрят сразу два Кремля — и в Туле, и в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диана, студентка Иркутского Государственного Медуниверситета, проходила практику в своем родном Тулуне в местной поликлинике. С первых часов наводнения она оказалась в его эпицентре. Вода прибывала на глазах. За два часа затопило многие дома под крышу. Диана вспоминает: хорошо, что вода пошла днем, а не ночью. Иначе пострадавших было бы еще больше. Дом семьи Дианы — на горе. Его подтопило под окна, но все-таки в нем летом еще можно жить. А вот бабушка и дедушка остались без жилья — их дом затопило полностью, теперь они живут в квартире вместе с детьми.

В поездке детей сопровождали волонтеры, которые также помогали людям во время наводненияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я даже не мечтала оказаться в Кремле. Он еще красивее, чем я могла представить, - признается Диана, - После наводнения и думать не могла, что нас ждет такое путешествие».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727746" frameborder="0"></iframe> В Кремль пригласили семьи, которые пострадали от наводнения в Иркутской области.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна побывали на экскурсии в Кремле (подробности)