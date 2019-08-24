"Грудь или попа?": Собчак едко ответила Лопыревой

Виктория Лопырева - обладательница безупречной фигуры и аппетитных форм. Тысячи девушек мечтают о таких же длинных ногах и груди третьего размера, как у модели. Но мало кто знает, что в школьные годы будущая Мисс Россия комплексовала из-за внешности.

Эффектная блондинка активно ведет соцсети и делится с поклонниками не только фотографиями и видео, но и довольно часто общается с фолловерами. На днях Виктория Лопырева призналась, что долгое время у нее не росла грудь. Из-за этого она сильно переживала.

Модель решила расспросить подписчиков, какую часть женского тела они считают наиболее привлекательной: "Грудь или попа? Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела - весьма желательно".

lopyrevavika Виктория Лопырева решила выяснить, что важнее - грудь или попа

Лопырева привела данные статистики, согласно которым ответ на этот вопрос часто зависит от страны проживания. "Мне с моим третьим всегда казалось, что важнее грудь. Мне так казалось со времен школы, когда почти у всех одноклассниц она уже выросла, а я подходила к маме и спрашивала: когда даже? И доедала третью порцию салата из капусты. Но, например, в Южной Америке, Ближнем Востоке или в Африке со мной бы точно не согласились", - написала в блоге Виктория.

При этом она отметила: "Мы все понимаем, что пропорции, наличие мозгов и все остальное куда важнее".

Публика довольно бурно отреагировала на своеобразный соцопрос. Одной из первых в дискуссию вступила Ксения Собчак. "Какие все-таки сложные, высокоинтеллектуальные вопросы вы поднимаете на своей страничке, Виктория! Спасибо за то, что заставляете задуматься о важных вещах!", - процитировал woman.ru комментарий телеведущей.

Однако через некоторое время Ксения вновь вернулась на страничку Лопыревой в Инстаграме и, не найдя свой комментарий, задалась вопросом: "А я правильно понимаю, что мой комментарий был стерт?". Виктория никак не отреагировала ни на первый комментарий Собчак, ни на ее вопрос.