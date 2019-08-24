Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева в Москве: прямая онлайн-трансляция
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Кишинева состоялся в Москве в субботу, 24 августа в 22:00 мск
В Москве устроят грандиозный салют в честь освобождения столицы МолдавииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве устроили праздничный салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистских захватчиков. Тысячи фейерверков взметнулись в небо в субботу, 24 августа в 22:00 по мск. Всего было сделано 2500 залпов.
Для проведения салюта использовали орудия ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, а также установки на базе автомобилей "КамАЗ".
Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU