Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева в Москве: прямая онлайн-трансляция

В Москве устроили праздничный салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистских захватчиков. Тысячи фейерверков взметнулись в небо в субботу, 24 августа в 22:00 по мск. Всего было сделано 2500 залпов.

Для проведения салюта использовали орудия ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, а также установки на базе автомобилей "КамАЗ".