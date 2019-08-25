2019-08-24T22:16:35+03:00
Спорт

ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА предстоит сыграть против "Ахмата".ЦСКА предстоит сыграть против "Ахмата".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Столичный ЦСКА после поражения в дерби от "Спартака" на своем поле примет грозненский "Ахмат". Для команды Виктора Ганчаренко эта встреча - хороший шанс реабилитироваться за неудачу в прошлом туре. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019

25 раз команды играли между собой во всех турнирах. 18 раз побеждал ЦСКА, 4 раза - "Ахмат", а 3 поединка завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019

ЦСКА добьется победы в игре с "Ахматом".

Прогноз на матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019

Армейцы имеют больше шансов на победу в этой игре.

Время начала матча ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019

Матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Ахмат можно посмотреть 25 августа и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019

Трансляция матча ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.

ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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