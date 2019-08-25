Вторая попытка: Почему "Союз МС-14" будут еще раз пробовать пристыковать к МКС

Первая попытка доставить к МКС «Союз МС-14» с андроидом FEDOR на борту провалилась - в запланированное время корабль не смог состыковаться со станцией и продолжил полет по орбите. Причина - неисправность в системе автоматической стыковки МКС.

Отделим все-таки мух от котлет и разберемся в сложившейся ситуации... Пиарподдержка командировки на МКС некоей полезной нагрузки под именем FEDOR заслонила главную цель пуска беспилотного «Союза МС-14».

Ракеты «Союз ФГ» закончились. Вообще. Цифровые "Союзы 2.1а" летают с 2004 года. Но запускали с их помощью только автоматические станции. С Плесецка, Байконура и Восточного. Статистика хорошая - из 35 пусков 34 успешных.

На сегодня Россия - единственная страна, которая может доставлять на Международную станцию экипажи. Испытания двух американских транспортных пилотируемых систем запланированы на этот год. Но астронавты, даже если все пройдет хорошо, полетят на этих кораблях не раньше следующего года.

По регламенту прежде, чем на новой связке - ракета-пилотируемый корабль - полетит экипаж, нужно провести испытания. То есть отправить пилотируемый корабль в беспилотном варианте. И не важно летал ли прежде на этой ракете аналогичный "Союзу" грузовой "Прогресс" или нет. Требования к безопасности системы, которая доставляет на орбиту людей, гораздо жестче и взыскательнее, чем для автоматов.

Робот FEDOR. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Вот поэтому 22 августа был запущен "Союз МС-14". Можно было сажать в него робота, можно было не сажать. Это дело десятое. Подвернулся FEDOR - почему бы, если есть оказия, не опробовать андроида на орбите?

Но для нас много важнее довести испытания "Союза МС-14" до конца и добиться полного успеха. Потому что 25 сентября к МКС полетит уже с экипажем "Союз МС-15". И если четырнадцатый не выполнит программу полностью, пятнадцатый тоже, вполне возможно, придется отправлять в беспилотном варианте. А это потеря больших денег и полное изменения графика работы экипажей на МКС. Кому-то придется задержаться на орбите...

Именно для того, чтобы отработать на пять все элементы полета, и будут в начале недели пытаться состыковать четырнадцатый.

Тем более, как сообщают специалисты, проблема, из-за которой не удалось состыковать корабль с первого раза, связана с автоматикой на МКС, а не на "Союзе".

Теперь предстоит сложная операция по перестановке уже пристыкованного к станции "Союза МС-13". Он отстыкуется от агрегатного отсека модуля "Звезда", к которому пристыковался 21 июля, и должен будет пристыковаться к модулю МИМ2. Именно к нему не смог причалить "Союз" с роботом.

Подобная процедура уже проводилась раньше. Например, в 2013 году космонавт Федор Юрчихин перестыковал "Союз ТМА-09М". Тогда весь экипаж корабля находился на его борту. Потому что "Союз" является спасательной шлюпкой. И если бы перестыковка не удалась, космонавты на этом корабле вернулись бы на Землю.

На этот раз, надев скафандры, в корабль сядет весь экипаж Александра Скворцова. И командир в ручном режиме должен будет отстыковать и пристыковать заново свой корабль.

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Но это не значит, что процедура это простая.

Однажды пытались перестыковать корабль "Прогресс", управляя им со станции. Было это в 1997 году. Космонавт Василий Циблиев управлял процессом. Но "Прогресс" не смог вовремя затормозить и пробил один из модулей станции "Мир". И только удача (везение) не привели к стремительной разгерметизации станции и эвакуации экипажа. За 14 минут космонавтам удалось задраить люк пробитого модуля и обеспечить герметичность остальных отсеков.

Перестыковка должна произойти в понедельник. А во вторник уже в автоматическом режиме будет предпринята попытка снова пристыковать "Союз МС-14". Но уже к модулю «Звезда».

Надеюсь, понятно: дело не в доставке робота. Вообще не в нем дело. Дело в необходимости отработать все этапы полета пилотируемого корабля, запущенного ракетой "Союз 2.1а". И продолжить доставку сменных экипажей на МКС.

FEDOR ни в чем не виноват.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727807" frameborder="0"></iframe> Помощник для экипажа - робот «Федор».

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