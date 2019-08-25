"Реал" упустил победу над "Вальядолидом" - в конце игры Куртуа пропустил гол между ног от Гвардиолы

В субботу, 24 августа, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" прошел матч 2 тура чемпионата Испании по футболу. "Реал" на своем поле принимал "Вальядолид" и не смог одержать победу над посильным соперником. Встреча завершилась вничью, итог поединка - 1:1.

На 82-й минуте первый мяч в ворота гостей забил форвард "Реала" Карим Бензема. Для него этот гол стал 150-м в матчах чемпионата Испании за мадридский клуб. Однако же, Серхи Гвардиола на 88-й минуте матча поразил ворота Тибо Куртуа, отправив мяч между ног бельгийскому вратарю.

Вполне естественно, что после такого исхода матча главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был в ярости. На пресс-конференции после игры он заявил:

- Неприятное послевкусие, поскольку мы выполнили самую трудную часть и забили во втором тайме. Не лучший отрезок, но мы забили. Затем через три-четыре минуты соперник сравнял счет. Это трудно принять, поскольку мы заслужили три очка. Мы должны играть все 90 минут, я настаиваю на этом. Если мы будем в игре все 90 минут, как играли в первом тайме, у нас отличные шансы на победу, - сказал французский тренер "королевского клуба" после провального матча с "Вальядолидом".

Пока что же после двух игр сезона у "Реала" и "Вальядолида" по 4 очка. И они делят 2-3 места в турнирной таблице испанского первенства. Но сегодня, 25 августа, будут сыграны другие матчи тура. Так что скорее всего положение команд поменяется.

Следующий матч "Вальядолид" сыграет против "Леванте" 31 августа в гостях. А вот "Реалу" предстоит поездка на гостевую встречу против "Вильярреала" 1 сентября.