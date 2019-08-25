2019-08-25T13:41:31+03:00
В мире

Посол России в Великобритании ушел в отставку

В Кремле назвали его уход обычной ротацией
Мария БЕРК
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Александр Яковенко возглавил российскую дипмиссию в Британии в 2011 году. Фото: Михаил Метцель/ТАССАлександр Яковенко возглавил российскую дипмиссию в Британии в 2011 году. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Британия осталась временно без российского посла. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и вернулся в Москву. Временным поверенным в делах посольства был назначен советник-посланник Иван Володин.

Завершение миссии Яковенко в Великобритании не связано с ухудшением отношений между двумя странами, заявили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Это обычная ротация глав диппредставительств, - отметил он.

64-летний Александр Яковенко возглавил российскую дипмиссию в Британии в 2011 году. На его долю выпал довольно сложный период в российско-британских отношениях. После отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, должность посла в Британии потеряла былой престиж и стала восприниматься как весьма токсичная.

Помимо этого, в марте этого года Яковенко оказался в центре шпионского скандала. Британская газета The Mail on Sunday сообщила, что российский посол якобы был агентом советской разведки, когда работал дипломатом в постоянном представительстве СССР при ООН в 1980-х годах. Журналисты связали завершение его командировки в ООН в то время с высылкой 25 советских дипломатов из США. Американские СМИ называли эту группу «старшими офицерами советской разведки». Британская пресса обвиняла Яковенко в связях с КГБ и ГРУ.

После публикации этого расследования российское посольство потребовало от редакции извинений за клевету. Но газета сочла это неуместным.

По данным российских СМИ, Александр Яковенко по возвращению в Россию возглавит Дипломатическую академию МИД России. Имя его преемника в Британии пока не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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