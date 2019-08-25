Россия может стать гостем на саммите «большой семерки» в 2020 году

В Биаррице на юго-западе Франции завершается саммит G7. В нем участвуют лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Как и ожидалось, основным вопросом, который обсуждался участниками, стало возвращение к прошлом формату международного клуба. Но политикам так и не удалось решить — приглашать ли Россию в следующем году на саммит или нет.

Все ждали, что инициативу в свои руки возьмет президент США Дональд Трамп и первым выступит за возврат к формату «большой восьмерки». Не зря он до этого говорил, что исключение России из международного клуба — ошибка его предшественника Барака Обамы. Но в этот раз Трамп не торопился с сенсационными заявлениями, а повел себя как дипломат. Американский лидер сообщил, не называя имен, что среди лидеров G7 есть те, кто поддерживает присоединение России к переговорам на саммите. Но пока все участники не пришли к общему решению.

- Дискуссии по этому вопросу идут, - отметил Трамп, напомнив, что возвращение Москвы будет носить положительный характер. Не исключено, что в 2020 году Россию все-таки пригласят на саммит «большой семерки» пока в качестве гостя, а не полноценного участника.

- Президент Путин уже отвечал: если будет (приглашение — ред.), то мы обязательно его рассмотрим, - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее участники «большой семерки» по-разному комментировали вопрос приглашения России в международный клуб. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступали за возвращение формата G8 при разрешении кризиса на Украине. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что приглашение России будет преждевременным решением, припоминая России отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Лондон по-прежнему считает, что к этому причастна Москва, которая в свою очередь отрицает эти обвинения.