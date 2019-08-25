2019-08-25T14:46:25+03:00
Спорт

Однорукий боец придушил соперника, выиграв досрочно поединок

Ник Ньюэлл провел свой первый бой в рамках турнира Bellator [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Ньюэлл уже в первом же раунде сумел провести удушающий прием и заставил сдаться соперника.Ньюэлл уже в первом же раунде сумел провести удушающий прием и заставил сдаться соперника.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Американец Ник Ньюэлл провёл Бриджпорте (США) свой первый поединок в Bellator и досрочно победил. 33-летний боец, у которого левая рука ампутирована по локоть, оказался сильнее соотечественника — Кори Браунинга. Ньюэлл уже в первом же раунде сумел провести удушающий прием и заставил сдаться соперника.

Теперь в активе Ника Ньюэлла 18 боев в смешанных единоборствах , 16 из которых он побеждил и дважды проиграл. Ник подписал контракт с Bellator в июле нынешнего года.

Кстати, на турнире На турнире выступали и российские бойцы Виталий Минаков и Сергей Харитонов, которые победили в своих весовых категориях.

Так Виталий Минаков не оставил шансов американцу Тимоти Джонсону. В первом раунде Виталий показал несколько ярких амплитудных бросков и нанес удар ногой в корпус, а правым прямым потряс соперника. После пары добивающих ударов рефери остановил поединок.

Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона, который начал бой с активных атак в стойке. Он передвигался быстрее Харитонова. К концу раунда Митрион стал медленнее и Харитонов несколько раз выбивал у него капу . Мэтт получил предупреждение за выплевывание капы. Во втором раунде Харитонов в стойке добил Митриона.

Однорукий боец Ньюэлл провёл первый бой в Bellator и победил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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