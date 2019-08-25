«Муж одобрил»: Глюк’Oza появилась на «Новой волне» в костюме гейши

Недавно в прессу просочились слухи о том, что Наталья Ионова (она же выступает под псевдонимом Глюк’Oza) разводится со своим мужем-миллионером Александром Чистяковым. Пара воспитывает двоих детей, отношения певицы с мужем казались идеальными.

К счастью, сплетни не подтвердились. На «Новую Волну» Глюк’Oza привезла очередной хит «Фэн-шуй» и провокационный наряд.

На красную дорожку артистка вышла в образе гейши: распахнутый шелковый халат, через которое выглядывал лифчик артистки и подвязка для чулок.

Певица удивила смелым образомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы вместе с дизайнерами разработали этот образ. Получилась гейша в современном прочтении, - призналась «КП» Глюк’Oza. - Красивый номер балет «Тодес» сделал. И вообще получился номер о женственности, сексуальности и о том, что женщина на сегодняшний день очень свободная, сильная. И если кто-то её разлюбил, то ей все по-фэн-шую, она идёт дальше.

По словам Глюк’Ozы муж одобрил её новый образ.

- Ему нравится сексуальность, красивое тело, - призналась «Комсомолке» певица. -Главное, чтобы все было со вкусом. Он относится к этому, как к искусству: как к красивой картине или скульптуре. Если это сделано красиво, то мужу нравится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/727929" frameborder="0"></iframe> Фестиваль "Новая волна". День первый.

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