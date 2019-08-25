«Осторожно, горячо!»: 42-летняя Наталья Орейро показала соблазнительный танец
В этом году «Новая Волна» радует спецгостями. На вечеринке открытия блистала звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро. А на закрытие прибудет модная ныне Рита Ора.
42-летняя Орейро или «Наша Наташа», как называют актрису российские поклонники, за годы феноменальной популярности в нашей стране успела выучить русский язык. Свободно пока не общается, но словарный запас уже приличный.
На вечеринке Наташа спела свои лучшие хиты. Плюс показала в какой блестящей форме находится, станцевала соблазнительный танец, продемонстрировав стройные ягодицы.
Так совпало, что в этот день у старшей дочери Игоря Крутого был день рождения.
- Поздравляю эту чудесную красивую девушку и её замечательных родителей, - поздравила Орейро Вику Крутую, попросив вынести праздничный торт.
- Наша талантливая девочка. Мы желаем тебе счастья и надеемся, что твоя мечта стать певицей сбудется. И скоро мы увидим новую талантливую звезду, - присоединилась к поздравлениям мама именинницы Ольга Крутая.
Вечеринка завершилась выступлением Егора Крида, под которого пустился в пляс не только Филипп Киркоров, но и его дети.
Наталья Орейро на "Новой волне".
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ИСТОЧНИК KP.RU