ЦСКА разгромил грозненский "Ахмат" 3:0 на своем поле и приблизился к лидерам Премьер-Лиги

Футболисты столичного ЦСКА после эпичнейшей битвы со "Спартаком" в понедельник, в которой они уступили со счетом 1:2, в воскресенье провели поединок 7 тура чемпионата России. На своем поле на ВЭБ Арене они принимали грозненский "Ахмат", который на старте сезона пытается найти хорошую игру. Армейцы же всеми силами пытались в этой игре реабилитироваться за поражение в дерби 19 августа.

Состав травмированных у московского ЦСКА пополнился уже на 17-й минуте встречи. После травмы Ефремова в игре против "Спартака" еще одним травмированным у армейцев стал защитник Кирилл Набабкин. В одном из игровых эпизодов он получил травму и вместо него уже в начале поединка тренеры хозяев выпустили на поле балканца Звонимира Шарлию.

Ну а за пару минут до свистка на перерыв свой бомбардирский счет пополнил самый крутой игрок обороны ЦСКА Марио Фернандес. Он подхватил мяч, который ему катнул мягко через всю штрафную "Ахмата" Яка Бийол. И футболист сборной России пробил правой ногой в дальний угол. Вратарь грозненского клуба не успел среагировать. 1:0 в пользу ЦСКА - и именно с таким счетом команды ушли на перерыв в этой игре.

ЦСКА - Ахмат. 1:0. Марио Фернандес, Российская Премьер-Лига, 7 тур 25.08.2019.Марио Фернандес открывает счет в матче!

Статистика первого тайма, к слову, была очень красноречива для "Ахмата" - 9 ударов ЦСКА и 0 у гостей. Акинфеев первый тайм провел без особой работы.

ЦСКА - Ахмат. 2:0. Федор Чалов, Российская Премьер-Лига, 7 тур 25.08.2019.Чалов закрепляет лидерство команды

Ну а на 66-й минуте поединка чаша весов, кажется, окончательно, склонилась в сторону ЦСКА. После подачи с фланга ивана Облякова мягким кивком головы подправил в ворота летевший вдоль лицевой линии мяч Федор Чалов. Для него это - третий гол в нынешнем сезоне. Преимущество в два гола до конца второго тайма игры - крайне весомое.

На 73-й минуте матча счет становится разгромным! Откровенно провалилась оборона "Ахмата", которую разрезали одной передачей. Мяч подхватил Чалов, который устремился в одиночестве на ворота грозненцев. Но, оказавшись рядом с голкипером, катнул мяч на Влашича. И - счет стал 3:0. До конца поединка счет не изменился ни в одну, ни в другую сторону. Хотя стараний было много с обеих сторон.

ЦСКА - Ахмат. 3:0. Никола Влашич, Российская Премьер-Лига, 7 тур 25.08.2019.Третий гол в ворота Ахмата

После этой победы ЦСКА с 10 очками поднимается на 4 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. А вот "Ахмат" при 7 баллах пока что остаетс яна 12 месте. ЦСКА, добившись очередного успеха в сезоне, свой матч в следующем туре проведет против тульского "Арсенала" в гостях 1 сентября. А вот "Ахмат" за день до этого проведет дома игру против "Тамбова".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Ахмат.