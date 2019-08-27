Развитие добровольчества и поддержка волонтерства: как в Алтайском крае развивается нацпроект «Образование»

Еще в начале 2019 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что необходимо задать высокие стандарты развития сферы образования в регионе. По мнению главы края, «Образование» – один из проектов, который вытекает из глобальных целей и задач, сформулированных в указе президента страны.

Напомним, всего их 12. Нацпроект «Образование» состоит из десяти федеральных проектов, которые реализуются в регионах страны. Алтайский край, в частности, включился в работу над 8 из 10 проектов. Были разработаны соответствующие документы, сформированы специальные рабочие группы, утверждены паспорта федеральных и региональных проектов, предусмотрено их финансирование. Еще в начале 2019 года глава региона отметил, что нацпроект – это один из элементов программы, пути развития отрасли образования в целом.

«Мы должны переходить на новые технологии, использовать новые подходы, те возможности, которые сегодняшний цифровой мир нам предоставляет», - отметил губернатор.

Фото: «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов»

Действительно, в 2019 году на реализацию восьми региональных проектов, было выделено из казны более 607 миллионов рублей, чтобы проекты уже начал активную работу.

Так, в рамках проекта «Современная школа» планируется создать не менее 338 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Они появятся в школах на селе и в малых городах края. В планах проекта «Успех каждого ребенка» прийти к результату, чтобы до 80% детей были вовлечены в работу учреждений дополнительного образования в крае.

Проект «Молодые профессионалы» позволит успешнее развиваться и работать молодых специалистам благодаря появлению 50 современных лабораторий и мастерских, которые появятся в профессиональных организациях.

70% преподавателей и мастеров производственного обучения повысят квалификацию по программам «Ворлдскиллс Россия». Плюс, 54 тысячи детей пройдут обучение в детских стационарных и мобильных технопарках «Кванториум». Перспективным для молодежи из сельских школ и профлицеев станет и проект «Новые возможности для каждого». Благодаря ему, более 60 тысяч человек ежегодно смогут переобучаться в вузах, ссузах и профлицеях. Не менее чем в 100 сельских школах будет обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом. И больше 200 тысяч детей примут участие в открытых онлайн-уроках по профориентации. Особый интерес представляет проект «Социальная активность». Его цель – привлечь к деятельности общественных объединений более 80 тысяч школьников и студентов. Причем речь идет как о добровольчестве, так и о занятиях творческой деятельностью и создании клубного движения.

Фото: «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов»

В рамках этого проекта в Барнауле уже открыт Алтайский ресурсный центр добровольчества. Он был создан на базе Краевого дворца молодежи, который оказывает информационную, организационную поддержку деятельности волонтерских организаций и объединений. Кроме того, здесь готовят волонтеров к крупным мероприятиям региона и проводится обучение координаторов.

Все эти планы грандиозные и уже вовсю претворяются в жизнь. И очевидно, что вскоре можно говорить о создании целого студенческого движения в Алтайском крае. Тем более, что база для него – студенческие отряды много лет существует в регионе. Так, еще в 2001 году здесь появился «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов», а вместе с ним медицинские, экологические, сельскохозяйственные, студенческие агитбригады численностью до 2000 человек.

Спустя четыре года сформировали Всероссийский студенческий отряд «Алтай-2005», в состав которого вошли представители 10 регионов. А в 2007-м был основан Всероссийский студенческий отряд «Алтаю – 70» и патриотический отряд «Память».

Начиная с 2010 года, стройотрядовцы Алтая стали активно выезжать на крупнейшие стройки: в их копилке олимпийские объекты в Сочи, здания в Екатеринбурге и на Ямале, крупнейший в Сибири животноводческий комплекс.

Так спустя каких-то три года региональный штаб студенческих отрядов Алтайского края стал лучшим по России.

Кстати, сегодня российские студенческие отряды наряду с трудовыми проектами активно включены и в добровольческую деятельность: Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО», в которой принимают участие более 5 тыс. студентов из более чем 50 регионов Российской Федерации, Всероссийская акция «День ударного труда», Всероссийская патриотическая акция «Письма победы». Медицинские отряды принимают участие во всероссийском проекте «Добро в село».

Планируется, что число студентов, вовлеченных в клубное движение, к 2024 году достигнет 450 тысяч человек.