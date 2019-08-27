Калужским медикам передали новые спецавтомобили для отдаленных сел

В Калужской области появились 17 новых автомобилей, которые помогут жителям отдаленных сел добираться до больниц и поликлиник. Ключи от «Газелей», оборудованных всей необходимой техникой, руководителям медицинских центров 26 августа в Калуге вручил губернатор региона Анатолий Артамонов. Спецтехника закуплена в рамках нацпроекта «Здравоохранение»: на эти цели из областного бюджета было выделено 30,5 млн. рублей.

Появились у калужских медиков и новые передвижные мобильные комплексы (ФАПы). Они были приобретены в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для отдаленных районов Калужской области. В 2018 году по дорогам региона начали ездить 5 таких автомобилей, укомплектованных необходимым медицинским оборудованием. В этом году были закуплены еще 12 мобильных передвижных комплексов. Средства на их приобретение в размере 84 млн. руб. были выделены из федерального бюджета. Передвижные комплексы с дежурными бригадами врачей будут регулярно объезжать села и деревни с населением менее 100 человек в Бабынинском, Боровском, Малоярославецком, Тарусском, Жуковском Хвастовичском, Перемышльском, Кировском, Людиновском, Сухиничском Ферзиковскоми и Думиничском районах.

У калужских медиков появились и новые передвижные мобильные комплексы. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, которая поможет следить за передвижением автомобилей в режиме реального времени. Данные о маршруте движения медицинской техники будут передаваться в специально организованную диспетчерскую службу, которая, в случае проблемы на дороге, придет на помощь.

Перед тем, как вручить ключи от машин, губернатор Анатолий Артамонов посетил единую диспетчерскую Областного медицинского центра: она будет отслеживать передвижение автомобилей и оказывать им техническую поддержку. Глава региона побывал в ремонтных боксах, проверил работу системы контроля за передвижением медтранспорта и побеседовал с сотрудниками центра. Как подчеркнул губернатор, приобретение современного автотранспорта — необходимое условия для повышения качества работы первичного звена здравоохранения.

Ключи от новых машин вручил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

- У каждого жителя области должна быть гарантированная возможность добраться до места лечения на специальном транспорте, который активно закупается для муниципалитетов, - отметил Анатолий Артамонов. - Работы предстоит сделать много. И мы пытаемся найти самые правильные и эффективные способы оказания медицинской помощи населению.

Внутри ФАПы оборудованы как настоящие мини-поликлиники. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

Губернатор напомнил, что 2019 год объявлен в Калужской области Годом здравоохранения - а значит, нужно стремиться к тому, чтобы медицинские услуги в регионе стали еще доступнее и предоставлялись качественно и на высоком уровне.