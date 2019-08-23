2019-08-23T08:51:42+03:00
Происшествия

Бастрыкин отметил мужество ветерана спецназа, который поднялся на вершину Эльбруса

Недавно Николай Евтух пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России, чтобы стать преподавателем
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Майор петербургского спецназа "Тайфун" Николай Евтух.Майор петербургского спецназа "Тайфун" Николай Евтух.
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Майор петербургского спецназа "Тайфун" Николай Евтух в составе группы ветеранов специальных подразделений при содействии Следственного комитета России совершил восхождение на вершину Эльбруса.

Тут важно пояснить, что Николай Евтух - кавалер ряда государственных наград. 19 лет назад, в боях с бандформированиями Гелаева в селе Комсомольском Чеченской Республики он получил инвалидность. В том сражении трое его товарищей – бойцов спецназа ГУИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Тайфун" стали Героями Российской Федерации, двое из них – посмертно.

Уже в мирное время Николай попал в трудную жизненную ситуацию, которая не осталась без внимания Следственного комитета России. Ведомство оказало все возможное содействие, чтобы поддержать офицера. Недавно офицер спецназа пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Флаг именно этого ведомства Евтух взял с собой на Эльбрус.

- Этот человек – истинный патриот Отечества, для которого честь мундира и верность долгу не пустые слова, а смысл жизни. Он проявил себя как мужественный офицер в боях против бандформирований, защищая интересы граждан и государства, и как верный товарищ для своих сослуживцев, которые и теперь поддерживают друг друга в жизни. Именно такие офицеры, как он, являются примером мужества и доблести. Нет сомнений, что он внесет свой важный вклад в образовательный процесс и воспитание наших студентов в духе патриотизма, уважения закона и прав граждан. Его преданность однажды избранному делу и Родине – образец служения закону и справедливости для молодых офицеров и юношей из числа кадет и студентов, - заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

В ведомстве отметили, что участники восхождения преодолели нелегкий путь. По прилету из Санкт-Петербурга в аэропорт Минеральных Вод члены группы отправились в поселок Терскол, расположенный у подножия высочайшей вершины Европы – горы Эльбрус. После непродолжительной акклиматизации у подножия горы Николай Евтух вместе с товарищами поднялись на высоту 3800 метров. Там в специально организованном альпинистском лагере они продолжили подготовку к покорению вершины. Взобраться на пик Николаю Евтуху помогли его товарищи при помощи специально подготовленных саней. В ночь на 20 августа группа выдвинулась в путь. Уже к утру, преодолев затяжной подъем, участники восхождения покорили высоту и водрузили на вершине флаг Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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