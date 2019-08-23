2019-08-23T13:44:32+03:00
Экономика

Сборные России и Японии по сумо встретятся на ВЭФ

Поединки сильнейших сумотори мира пройдут 4 сентября во Владивостоке
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Фото: Фонд РосконгрессФото: Фонд Росконгресс
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Матчевая встреча сборных России и Японии по сумо пройдет 4 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума. Поединки сильнейших сумотори мира станут украшением программы Российско-японского дома сумо, который будет работать в дни Форума на «Улице Дальнего Востока».

«Я очень рад, что матчевая встреча по сумо между сборными Японии и России включена в программу ВЭФ-2019. Сумо глубоко укоренилось в культуре нашей страны и является неотъемлемой частью жизни японского народа. При этом многие российские спортсмены добились больших успехов в сумо. Благодаря распространению сумо, у россиян появляется больше возможностей соприкоснуться с культурой и историей Японии», – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

Командный трофей оспорят сборные России и Японии, составленные из четырех спортсменов и трех спортсменок. Лидерами сборной России будут чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в весе до 115 кг Ацамаз Казиев и серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в абсолютной категории Заур Караев. Японскую команду возглавят чемпионы страны 2019 года Кодзи Осанай (до 115 кг) и Атсуши Игараши (свыше 115 кг). Помимо матчевой встречи пройдут личные турниры в абсолютной категории у мужчин и женщин.

В программу Российско-японского дома сумо также включены показательные выступления сумоистов и мастеров тувинской борьбы хуреш, знакомство с философией сумо в интерактивной форме, выступление музыкальных и творческих коллективов.

«Турнир во Владивостоке соберет лидеров мирового сумо. Презентация нашего вида спорта на таких глобальных площадках, как Восточный экономический форум, имеет огромное значение для развития и продвижения сумо, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Фондом Росконгресс. При этом Российско-японский дом сумо станет для Форума новой площадкой для расширения диалога между странами на разных уровнях», – рассказал президент Федерации сумо России Роман Илиев.

Матч сборных России и Японии по сумо дебютирует в программе Форума, но станет уже вторым в этом году. В первой встрече, прошедшей 16 июня в Москве, в рамках фестиваля «Всероссийский Олимпийский день», российские сумотори победили со счетом 16:9.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Оператором ВЭФ является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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