2019-08-23T14:54:48+03:00
Общество

В Ростовской области свыше 50 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня российского флага

Жителям раздавали воздушные шары, ленточки и флажки, раскрашенные в цвета триколора
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В центре Ростова-на-Дону развернули 50-метровый триколор. Автор фото: Алексей ПОПКОВВ центре Ростова-на-Дону развернули 50-метровый триколор. Автор фото: Алексей ПОПКОВ
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Многонациональный Дон широко отметил празднование Дня Государственного флага России. Во всех городах и поселках Ростовской области прошли концерты с участием лучших творческих коллективов. Первыми возрождение российского триколора отметили юные жители хутора Гуляй-Борисовка Зерноградского района. Рано утром в сопровождении взрослых они совершили велопробег, посвященный большому празднику. В Азовском районе участники военно-патриотического клуба проехали по дороге праздничной автоколонной. Автопробег состоялся и в станице Казанской Верхнедонского района. Здесь на центральной площади белые, синие и красные машины отечественного автопрома сначала выстроились, создав изображение российского флага, затем колонной проехали по улицам, где их встречали жители.

К годовщине возрождения триколора подготовились и библиотеки региона. Для читателей организовали тематические выставки книжных изданий и периодики, прошли информационные часы и матер-классы. И везде участникам раздавали ленточки с триколором, значки, шары, а также буклеты и флаеры с напоминанием об истории создания российской символики.

- Сегодня по всей области состоялось более 700 мероприятий, в которых задействовано свыше 50 тысяч человек, - сказал Максим Даниленко, начальник управления социально-политических коммуникаций правительства Ростовской области. - Праздник, объединяющий людей, полюбился нашим жителям. Потому весь многонациональный Дон празднует сегодня День российского флага.

В Ростовской области праздник российского флага стал семейным. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области праздник российского флага стал семейным. Фото: правительство Ростовской области

В НЕБО ВЫПУСТИЛИ 500 ШАРОВ БЕЛОГО, СИНЕГО И КРАСНОГО ЦВЕТОВ

В Ростове-на-Дону центральными стали две площадки. В флешмобе у парка-музея «Россия - моя история» участвовали свыше 250 ростовчан. Идею выпустить в небо 500 шаров поддержали жители самого разного возраста - воспитанники детских садов, городского дворца творчества, юные инспекторы дорожного движения, а также студенты и представители совета молодежи всех районов Ростова-на-Дону.

- Ну, поехали, - с улыбкой сказал кто-то из организаторов, и в небо взлетели шары цветов триколора - белого, синего и красного. Это символы мира и чистоты, веры и постоянства, а также силы и крови, пролитой за Отечество.

- В добрый путь! - поддержали ребята.

Организаторы приготовили сюрприз для участников. На площадке развернули два больших триколора длиной 15 и 36 метров, после чего ребят пригласили на экскурсию.

- В этом году триколору исполняется 350 лет - это великая дата. Очень важно рассказывать людям об истории флага, истории нашей страны. Сегодняшний флешмоб стал одной из жемчужин в ожерелье ярких событий на нашей площадке, - отметил руководитель исторического парка «Россия - моя история» Виктор Гладкий. - Еженедельно у нас проводятся различные акции, праздники, тематические экскурсии и другие мероприятия, конечной целью которых является приобщение посетителей парка к истории нашего Отечества. И мы очень благодарны всем жителям города, с таким энтузиазмом откликнувшимся на приглашение принять участие в флешмобе!

В ПАРКЕ ГОРЬКОГО РАЗВЕРНУЛИ 50-МЕТРОВЫЙ ТРИКОЛОР

А уже вечером в центре донской столицы - в парке имени Горького - прошел многочасовой праздничный марафон. Со сцены звучали русские, армянские, азербайджанские песни, зрители увидели корейские, белорусские, украинские, узбекские и еврейские танцы. Несколько номеров прозвучало из репертуара популярных артистов российской эстрады. Гостями праздника стали известные спортсмены, общественные деятели и представители диаспор Ростовской области, которые с улыбкой общались друг с другом и поздравляли со знаменательным днем.

В Ростовской области праздник отметили автопробегами, концертами и флешмобами. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области праздник отметили автопробегами, концертами и флешмобами. Фото: правительство Ростовской области

Особую атмосферу создавали волонтеры, которые в это время раздавали всем желающим ленточки. А еще работали специальные студии, где ростовчанам наносили аквагрим цветов флага, открылись выставки художественных работ и тематические фотозоны.

Но все ждали главного события - выноса пятидесятиметрового флага (стоит отметить, что добровольцев нашлось в разы больше, чем потребовалось). Его развернули под композицию «Флаг моего государства» представители молодежных и национально-культурных объединений региона как символ единства и солидарности всех народов Дона и России.

Уже позже организаторы рассказали, что только во время праздничного концерта в парке имени Горького добровольцы движения «Волонтеры Победы» раздали тысячи ленточек-триколоров.

- Проведение патриотической акции «Российская ленточка» в праздничные даты стало хорошей традицией. Она способствует повышению гражданской и социальной активности донской молодежи, - подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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