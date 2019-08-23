2019-08-23T16:13:24+03:00
Общество

«Случилось невероятное!»: Наталья Орейро ответила на письмо в бутылке от девочки из-под Пензы, отправленное 17 лет назад

Звезда сериала «Дикий Ангел» так расторгалась, что предложила преданной фанатке спеть дуэтом
Анна ГЛАДКИХ
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В детстве Оля копировала образ героини Орейро - Милагрос из популярного телесериалаВ детстве Оля копировала образ героини Орейро - Милагрос из популярного телесериала
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Трогательное послание, полное искренней детской любви за 17 лет преодолело всего около семи километров. Шансов попасть в руки адресата у письма в бутылке практически не было, ведь речка Сердоба течет по Пензенской области не впадает ни в какое море.

— В 2002 году у меня не было ни интернета, ни тем более соцсетей, но я очень хотела, чтобы Наталья Орейро получила мое послание.

Оля даже внешне старалась быть похожей на любимую актрису и одевалась в точности как Милагрос в сериале «Дикий Ангел». Фото из семейного архива

Оля даже внешне старалась быть похожей на любимую актрису и одевалась в точности как Милагрос в сериале «Дикий Ангел». Фото из семейного архива

— Мне казалась слишком невероятной даже мысль о том, что мое желание исполнится, но все-таки в глубине души я хотела в это верить и верила, что бутылка поплывет по течению, попадет сперва в одну речку, плотом в другую и так и доплывет до моря и когда-нибудь она получит это письмо и узнает, что где-то в России в маленьком городке была маленькая девочка, которая ее очень любила.

Письмо кумиру 12-летняя Оля Маркеева завернула в трубочку, засунула в пластиковую бутылку и постаралась забросить подальше от берега. Девочка не рассказала об этом никому, даже самым близким подружкам, с которыми вместе играли в Дикого Ангела, и пели Cambio dolor, держа в руках расческу, будто микрофон, и представляя, что диван — это сцена.

Со временем Оля и думать забыла про то письмо. Она окончила школу, выучилась на стоматолога, вышла замуж. О прошлом увлечении напоминает лишь плакат - кадр из сериала «Дикий Ангел»на стене стоматологического кабинета, где Оля лечит зубы жителям родного города.

Оле уже почти 30 лет, но с возрастом любовь к песням Орейро не прошла. Фото героини публикации

Оле уже почти 30 лет, но с возрастом любовь к песням Орейро не прошла. Фото героини публикации

ПИСМО ИЗ ПРОШЛОГО

В начале августа бутылку с трогательным посланием нашла во время сплава по Сердобе землячка Оли Евгения Ошкина. Текст письма читался очень плохо — чернила выцвели, но кое-что прочитать удалось.

«Моя любимая певица и актриса Мариса Наталья Орейро. Я ее очень люблю и хочу, чтобы она узнала обо мне». А в конце обращение к тому, кто возможно найдет послание: «Покажите всем, я хочу быть знаменитой, я люблю петь». Письмо 12-летняя девочка подписала так: «Оля. А фамилию писать не буду».

Девушка, нашедшая письмо, смогла разобрать на клочке выцветшей бумаги суть послания

Девушка, нашедшая письмо, смогла разобрать на клочке выцветшей бумаги суть послания

Евгению очень расторгало полное искренней любви послание маленькой девочки, и она решила ее разыскать — выложила фото с найденной бутылкой в соцсети и коротко изложила суть послания.

Пост растрогал многих: друзья Оли сразу поняли, что автор послания она, ведь о ее любви к уругвайской звезде знала вся округа. Скоро о таинственном письме из прошлого узнала и сама Наталья Орейро — столичные журналисты передали артистке послание, и она откликнулась. Аргентинская исполнительница на ломаном русском записала для Оли видео.

— Привет, дорогая Ольга, как дела? Я очень очень рада, — говорит Наталья Орейро, и тут же переходит на родной язык.

— Мне очень приятно было услышать твою историю. Все хорошее в жизни возвращается. Это прекрасно! Я надеюсь, что у тебя все хорошо, и ты продолжаешь петь. Возможно, однажды мы споем с тобой на одной сцене! Живи по-настоящему, будь собой! Я желаю тебе удачи и успехов во всем! Обнимаю, — эту часть видеообращения звезды перевели с испанского по просьбе Оли журналисты.

Получив это видео Ольга так расчувствовалась, что не смогла сдержать слез радости.

— Я сразу мысленно в тот 2002 год вернулась, вспомнила как я об этом мечтала и вот именно это и произошло! Она обо мне узнала, желание все таки исполнилось. Никогда не думала, что со мной может что-нибудь такое невероятное произойти.

Сейчас администрация певицы вместе с коллегами из России думают о том, как бы организовать встречу. Предполагается, что на один из концертов Орейро в России Ольгу пригласят в качестве гостя, чтобы спеть дуэтом, ведь все песни Дикого Ангела Оля с детства помнит наизусть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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