«Случилось невероятное!»: Наталья Орейро ответила на письмо в бутылке от девочки из-под Пензы, отправленное 17 лет назад

Трогательное послание, полное искренней детской любви за 17 лет преодолело всего около семи километров. Шансов попасть в руки адресата у письма в бутылке практически не было, ведь речка Сердоба течет по Пензенской области не впадает ни в какое море.

— В 2002 году у меня не было ни интернета, ни тем более соцсетей, но я очень хотела, чтобы Наталья Орейро получила мое послание.

Оля даже внешне старалась быть похожей на любимую актрису и одевалась в точности как Милагрос в сериале «Дикий Ангел». Фото из семейного архива

— Мне казалась слишком невероятной даже мысль о том, что мое желание исполнится, но все-таки в глубине души я хотела в это верить и верила, что бутылка поплывет по течению, попадет сперва в одну речку, плотом в другую и так и доплывет до моря и когда-нибудь она получит это письмо и узнает, что где-то в России в маленьком городке была маленькая девочка, которая ее очень любила.

Письмо кумиру 12-летняя Оля Маркеева завернула в трубочку, засунула в пластиковую бутылку и постаралась забросить подальше от берега. Девочка не рассказала об этом никому, даже самым близким подружкам, с которыми вместе играли в Дикого Ангела, и пели Cambio dolor, держа в руках расческу, будто микрофон, и представляя, что диван — это сцена.

Со временем Оля и думать забыла про то письмо. Она окончила школу, выучилась на стоматолога, вышла замуж. О прошлом увлечении напоминает лишь плакат - кадр из сериала «Дикий Ангел»на стене стоматологического кабинета, где Оля лечит зубы жителям родного города.

Оле уже почти 30 лет, но с возрастом любовь к песням Орейро не прошла. Фото героини публикации

ПИСМО ИЗ ПРОШЛОГО

В начале августа бутылку с трогательным посланием нашла во время сплава по Сердобе землячка Оли Евгения Ошкина. Текст письма читался очень плохо — чернила выцвели, но кое-что прочитать удалось.

«Моя любимая певица и актриса Мариса Наталья Орейро. Я ее очень люблю и хочу, чтобы она узнала обо мне». А в конце обращение к тому, кто возможно найдет послание: «Покажите всем, я хочу быть знаменитой, я люблю петь». Письмо 12-летняя девочка подписала так: «Оля. А фамилию писать не буду».

Девушка, нашедшая письмо, смогла разобрать на клочке выцветшей бумаги суть послания

Евгению очень расторгало полное искренней любви послание маленькой девочки, и она решила ее разыскать — выложила фото с найденной бутылкой в соцсети и коротко изложила суть послания.

Пост растрогал многих: друзья Оли сразу поняли, что автор послания она, ведь о ее любви к уругвайской звезде знала вся округа. Скоро о таинственном письме из прошлого узнала и сама Наталья Орейро — столичные журналисты передали артистке послание, и она откликнулась. Аргентинская исполнительница на ломаном русском записала для Оли видео.

— Привет, дорогая Ольга, как дела? Я очень очень рада, — говорит Наталья Орейро, и тут же переходит на родной язык.

— Мне очень приятно было услышать твою историю. Все хорошее в жизни возвращается. Это прекрасно! Я надеюсь, что у тебя все хорошо, и ты продолжаешь петь. Возможно, однажды мы споем с тобой на одной сцене! Живи по-настоящему, будь собой! Я желаю тебе удачи и успехов во всем! Обнимаю, — эту часть видеообращения звезды перевели с испанского по просьбе Оли журналисты.

Получив это видео Ольга так расчувствовалась, что не смогла сдержать слез радости.

— Я сразу мысленно в тот 2002 год вернулась, вспомнила как я об этом мечтала и вот именно это и произошло! Она обо мне узнала, желание все таки исполнилось. Никогда не думала, что со мной может что-нибудь такое невероятное произойти.

Сейчас администрация певицы вместе с коллегами из России думают о том, как бы организовать встречу. Предполагается, что на один из концертов Орейро в России Ольгу пригласят в качестве гостя, чтобы спеть дуэтом, ведь все песни Дикого Ангела Оля с детства помнит наизусть.