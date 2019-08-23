2019-08-23T16:10:02+03:00
Экономика

Каждый десятый россиянин пострадал от телефонных мошенников

Такие данные приводит «Лаборатория Касперского»
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Почти каждый десятый россиянин отдавал деньги телефонным мошенникамПочти каждый десятый россиянин отдавал деньги телефонным мошенникамФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

«Здравствуйте, я из службы финансового мониторинга…» Такой звонок, наверное, получали многие россияне. Причем некоторым звонят несколько раз в день. Суть обмана в том, что мошенники пытаются напугать ничего не подозревающих граждан, а потом выманить у них данных их банковской карты. Это называется социальная инженерия.

Как выяснили в «Лаборатории Касперского», почти каждый десятый россиянин (около 9%) отдавал деньги телефонным мошенникам. Сталкивались с попыткой обмана 33% опрошенных. И лишь 4% обращались по этому поводу в правоохранительные органы, сообщает РБК.

Стандартный сценарий такой. Мошенник звонит человеку и говорит: «Здравствуйте, это служба безопасности банка. С вашей карты совершен несанкционированный перевод». Затем клиенту предлагают совершить несколько действий, чтобы карта не была заблокирована. В частности, назвать номер, который пришел в смс. После этого с деньгами на карте можно распрощаться. Номер из смс был подтверждением для перевода денег.

Как подсчитали в Центробанке, в 2018 году объем несанкционированных операций по картам вырос в полтора раза и составил почти полтора миллиарда рублей. При этом больше 80% хищений происходит с использованием телефонной социальной инженерии.

По словам банкиров, есть простое противоядие от такого обмана. Нужно сказать звонящему, что сейчас не можете говорить. И сразу же перезвонить в банк по тому номеру, который указан на сайте или на карте. Это действие полностью убивает этот вид мошенничества. Обычно, когда вы перезваниваете, выясняется, что никто из колл-центра вам не звонил.

КСТАТИ

«Яндекс» разработал определитель номера

К определителю номера в мобильных телефонах мы уже привыкли. Но цифры нам обычно ничего не говорят. В итоге граждане тратят кучу времени на ненужные разговоры с назойливыми продавцами. «Яндекс» придумал мобильные приложения для айфонов и андроидов, которые определяют, какая именно компания вам звонит. Робот использует базу из 6 миллионов номеров организаций, которые есть в справочнике поисковика и выводит информацию на экран. Пользователю нужно только загрузить приложение. И потом самому выбирать, стоит брать трубку или нет. Номера физических лиц приложение не определяет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Малый бизнес рецессией не запугать
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который курирует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на прошлой неделе побывал с рабочей поездкой в Кургане
Новости 24
Туктамышева включила в новую программу сразу два редких прыжка
Китай введет пошлины на импорт из США на 75 миллиардов долларов
Политолог объяснил последствия торговой войны между США и Китаем
У него "кость широкая": В Филадельфии огромный кот поселился в приюте и привел в восторг полицейских
Ленинградская область готова принять первый форум «Балтика-Китай»
В ГД заявили о поступлении новых данных о вмешательствах в дела России извне
В Тюменской области зафиксирован естественный прирост населения
В Америке начали продавать футболки с Гренландией в составе США
На памятники архитетуры запретят вешать кондиционеры и антенны
«Поездкой в целом доволен»: Губернатор Ямала 8 дней ездил по региону за рулем «Лады»
Десять детсадов Ленобласти получили субсидии
«...И подождите еще месяца 3-4 выходить замуж»: Любовные письма Шостаковича проданы за 1 миллион рублей
В сейфе сотрудника продуктового магазина в Москве нашли «склад» оружия
Записи с "черных ящиков" аварийного A 321 зафиксировали признаки столкновения самолета со стаей птиц
Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в РФ возможен в перспективе
Путин и Нетаньяху поговорили о терроризме и Украине
Китаец 30 лет страдал от эпилепсии, а причиной оказался десятисантиметровый червь в голове
Росстат назвал российские регионы с самыми богатыми чиновниками
The Rolling Stones получили именную скалу на Марсе
Заслуженный бодибилдер умер в день рождения в московском фитнес-клубе