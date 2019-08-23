Каждый десятый россиянин пострадал от телефонных мошенников

«Здравствуйте, я из службы финансового мониторинга…» Такой звонок, наверное, получали многие россияне. Причем некоторым звонят несколько раз в день. Суть обмана в том, что мошенники пытаются напугать ничего не подозревающих граждан, а потом выманить у них данных их банковской карты. Это называется социальная инженерия.

Как выяснили в «Лаборатории Касперского», почти каждый десятый россиянин (около 9%) отдавал деньги телефонным мошенникам. Сталкивались с попыткой обмана 33% опрошенных. И лишь 4% обращались по этому поводу в правоохранительные органы, сообщает РБК.

Стандартный сценарий такой. Мошенник звонит человеку и говорит: «Здравствуйте, это служба безопасности банка. С вашей карты совершен несанкционированный перевод». Затем клиенту предлагают совершить несколько действий, чтобы карта не была заблокирована. В частности, назвать номер, который пришел в смс. После этого с деньгами на карте можно распрощаться. Номер из смс был подтверждением для перевода денег.

Как подсчитали в Центробанке, в 2018 году объем несанкционированных операций по картам вырос в полтора раза и составил почти полтора миллиарда рублей. При этом больше 80% хищений происходит с использованием телефонной социальной инженерии.

По словам банкиров, есть простое противоядие от такого обмана. Нужно сказать звонящему, что сейчас не можете говорить. И сразу же перезвонить в банк по тому номеру, который указан на сайте или на карте. Это действие полностью убивает этот вид мошенничества. Обычно, когда вы перезваниваете, выясняется, что никто из колл-центра вам не звонил.

КСТАТИ

«Яндекс» разработал определитель номера

К определителю номера в мобильных телефонах мы уже привыкли. Но цифры нам обычно ничего не говорят. В итоге граждане тратят кучу времени на ненужные разговоры с назойливыми продавцами. «Яндекс» придумал мобильные приложения для айфонов и андроидов, которые определяют, какая именно компания вам звонит. Робот использует базу из 6 миллионов номеров организаций, которые есть в справочнике поисковика и выводит информацию на экран. Пользователю нужно только загрузить приложение. И потом самому выбирать, стоит брать трубку или нет. Номера физических лиц приложение не определяет.