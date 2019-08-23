2019-08-23T17:49:20+03:00
Звезды

Новая жизнь Наргиз: молодые мужчины, песни в подарок и миллион за концерт

Певица начала активно тратить и зарабатывать
Ирина ВИКТОРОВА
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В студии у Наргиз работа кипит - пишут новый альбом. До начала октября певице нужно подготовить программу, с которой она отправится в тур по российским городамВ студии у Наргиз работа кипит - пишут новый альбом. До начала октября певице нужно подготовить программу, с которой она отправится в тур по российским городамФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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48-летняя Наргиз начала новую жизнь. После того, как продюсерский центр Максима Фадеева разорвал контракт с Наргиз Закировой, она предпринимает активные действия: ищет новые песни, планирует гастроли и надеется на корпоративы. Кроме того, совсем скоро мы услышим версию Наргиз о расставании с Фадеевым в одном из ток-шоу.

«Работники MALFA пишут под прикрытием»

В студии у Наргиз работа кипит - пишут новый альбом. До начала октября певице нужно подготовить программу, с которой она отправится в тур по российским городам. Билеты уже в продаже: в партер от 3600 рублей, балконы - от 1500. Пока билетов полно, но на волне скандала организаторы надеются продать большую часть билетов. Новый репертуар певицы пока загадка для поклонников, поэтому первый раз пойдут, чтобы услышать: что теперь поет Наргиз.

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О сколько нам открытий чудных,Готовит просвещения дух
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Главные хиты, которые Наргиз записала за время сотрудничества с Максимом Фадеевым, она согласно контракту теперь исполнять не может. С этими песнями три последних года Наргиз каталась по регионам. Авторство хитов принадлежит не только Фадееву. К примеру, текст к раскрученной песне «Вдвоем» написала Наталья Касимцева - дорогой и модный автор. Как нам стало известно, Наташа не будет сотрудничать с Наргиз, а продолжит творческий процесс с Максимом Фадеевым.

Наргиз так и не добилась переговоров с Максимом Фадеевым - она просто получила бумагу о разрыве контракта

Наргиз так и не добилась переговоров с Максимом Фадеевым - она просто получила бумагу о разрыве контракта

Нет хита - нет артиста: разглядеть и купить удачную песню - самая сложная задача. Сейчас Наргиз озадачена поиском текстов: потенциальный хит от раскрученных авторов может стоить от 300 до 700 тыс. руб. Но можно искать среди «непризнанных гениев», которые рады отдать свою композицию за «символическую плату» или даже подарить - ведь если песня станет хитом, то прославится и автор.

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Это была самая прекрасная новогодняя ночь в моей жизни
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«В тур я и моя группа отправимся с совершенно новой программой, с новым альбомом, созданным мной и моей командой», - вселяет оптимизм в себя и поклонников Закирова.

Наргиз сейчас рассматривает и собирает «демо-версии» песен от новых авторов, и уже успела записать первые композиции - на следующей неделе будет премьера. Посмотрим, что из этого получится.

У Наргиз настрой боевой, при этом любое замечание она воспринимает в штыки. «Это работники MALFA пишут под прикрытием...» - так комментирует критику в свой адрес Наргиз.

Откровения - за гонорар

Лучшая реклама для артиста - скандал с его участием. Поэтому уже скоро на одном из федеральных каналов мы услышим откровения Наргиз о конфликте с Максимом Фадеевым. Гонорар за первое эксклюзивное интервью составляет от 4 до 5 миллионов рублей. В новом телесезоне в эфир вернутся скандальные ток-шоу и подогреют интерес к персоне Наргиз.

Версий разрыва контракта сейчас две: певица хотела лучших финансовых условий сотрудничества и продюсеру надоели ее «выходки» - по слухам певица могла выступать «навеселе». На ТВ Наргиз озвучит выгодные для нее версии, а Фадеев пока отказывается рассказать почему он отказался работать с Наргиз, общаясь полунамеками: мол, надо вовремя «снять с шеи обнаглевших людей».

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Sound check
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А пока сама Наргиз получает поддержку от ближайшего окружения - своих музыкантов, среди которых исключительно импозантные мужчины. Поговаривают, что певицу связывают романтические отношения с одним из своих сотрудников.

«Наргиз не пьет! Да и когда ей этим заниматься: круглые сутки работает. Она понимает, что от успеха этого тура зависит ее будущее. Очень сложно с нераскрученными песнями держать зал полтора часа... До того, как Наргиз подписала контракт с Фадеевым, она пела на концертах, в том числе, песни Пугачевой - тогда у нее было на это разрешение Аллы Борисовны», - рассказал нам экс-сотрудник команды Наргиз.

У Наргиз был давний друг Алишер - музыкант, стилист Примадонны. Именно Алишер в свое время познакомил Наргиз с Аллой Борисовной, благодаря этому Закирова получила разрешение исполнять несколько композиций Пугачевой. Алишер даже выступал с Наргиз в концертах на одной сцене. Но, когда Закирова подписала контракт с Максимом Фадеевым, то прекратила сотрудничество с Алишером. Так закончилась давняя дружба.

Наргиз со своей командой

Наргиз со своей командой

Концерт Наргиз стоит около миллион рублей, но из этой суммы нужно вычитать зарплату ее многочисленной команды. Будут ли Наргиз в новом сезоне звать с неизвестными композициями развлекать народ? Скоро узнаем.

Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

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ИСТОЧНИК KP.RU

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