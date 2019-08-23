Новая жизнь Наргиз: молодые мужчины, песни в подарок и миллион за концерт

48-летняя Наргиз начала новую жизнь. После того, как продюсерский центр Максима Фадеева разорвал контракт с Наргиз Закировой, она предпринимает активные действия: ищет новые песни, планирует гастроли и надеется на корпоративы. Кроме того, совсем скоро мы услышим версию Наргиз о расставании с Фадеевым в одном из ток-шоу.

«Работники MALFA пишут под прикрытием»

В студии у Наргиз работа кипит - пишут новый альбом. До начала октября певице нужно подготовить программу, с которой она отправится в тур по российским городам. Билеты уже в продаже: в партер от 3600 рублей, балконы - от 1500. Пока билетов полно, но на волне скандала организаторы надеются продать большую часть билетов. Новый репертуар певицы пока загадка для поклонников, поэтому первый раз пойдут, чтобы услышать: что теперь поет Наргиз.

nargizzakirova_official О сколько нам открытий чудных,Готовит просвещения дух

Главные хиты, которые Наргиз записала за время сотрудничества с Максимом Фадеевым, она согласно контракту теперь исполнять не может. С этими песнями три последних года Наргиз каталась по регионам. Авторство хитов принадлежит не только Фадееву. К примеру, текст к раскрученной песне «Вдвоем» написала Наталья Касимцева - дорогой и модный автор. Как нам стало известно, Наташа не будет сотрудничать с Наргиз, а продолжит творческий процесс с Максимом Фадеевым.

Наргиз так и не добилась переговоров с Максимом Фадеевым - она просто получила бумагу о разрыве контракта

Нет хита - нет артиста: разглядеть и купить удачную песню - самая сложная задача. Сейчас Наргиз озадачена поиском текстов: потенциальный хит от раскрученных авторов может стоить от 300 до 700 тыс. руб. Но можно искать среди «непризнанных гениев», которые рады отдать свою композицию за «символическую плату» или даже подарить - ведь если песня станет хитом, то прославится и автор.

nargizzakirova_official Это была самая прекрасная новогодняя ночь в моей жизни

«В тур я и моя группа отправимся с совершенно новой программой, с новым альбомом, созданным мной и моей командой», - вселяет оптимизм в себя и поклонников Закирова.

Наргиз сейчас рассматривает и собирает «демо-версии» песен от новых авторов, и уже успела записать первые композиции - на следующей неделе будет премьера. Посмотрим, что из этого получится.

У Наргиз настрой боевой, при этом любое замечание она воспринимает в штыки. «Это работники MALFA пишут под прикрытием...» - так комментирует критику в свой адрес Наргиз.

Откровения - за гонорар

Лучшая реклама для артиста - скандал с его участием. Поэтому уже скоро на одном из федеральных каналов мы услышим откровения Наргиз о конфликте с Максимом Фадеевым. Гонорар за первое эксклюзивное интервью составляет от 4 до 5 миллионов рублей. В новом телесезоне в эфир вернутся скандальные ток-шоу и подогреют интерес к персоне Наргиз.

Версий разрыва контракта сейчас две: певица хотела лучших финансовых условий сотрудничества и продюсеру надоели ее «выходки» - по слухам певица могла выступать «навеселе». На ТВ Наргиз озвучит выгодные для нее версии, а Фадеев пока отказывается рассказать почему он отказался работать с Наргиз, общаясь полунамеками: мол, надо вовремя «снять с шеи обнаглевших людей».

nargizzakirova_official Sound check

А пока сама Наргиз получает поддержку от ближайшего окружения - своих музыкантов, среди которых исключительно импозантные мужчины. Поговаривают, что певицу связывают романтические отношения с одним из своих сотрудников.

«Наргиз не пьет! Да и когда ей этим заниматься: круглые сутки работает. Она понимает, что от успеха этого тура зависит ее будущее. Очень сложно с нераскрученными песнями держать зал полтора часа... До того, как Наргиз подписала контракт с Фадеевым, она пела на концертах, в том числе, песни Пугачевой - тогда у нее было на это разрешение Аллы Борисовны», - рассказал нам экс-сотрудник команды Наргиз.

У Наргиз был давний друг Алишер - музыкант, стилист Примадонны. Именно Алишер в свое время познакомил Наргиз с Аллой Борисовной, благодаря этому Закирова получила разрешение исполнять несколько композиций Пугачевой. Алишер даже выступал с Наргиз в концертах на одной сцене. Но, когда Закирова подписала контракт с Максимом Фадеевым, то прекратила сотрудничество с Алишером. Так закончилась давняя дружба.

Наргиз со своей командой

Концерт Наргиз стоит около миллион рублей, но из этой суммы нужно вычитать зарплату ее многочисленной команды. Будут ли Наргиз в новом сезоне звать с неизвестными композициями развлекать народ? Скоро узнаем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725565" frameborder="0"></iframe> Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

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