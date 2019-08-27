Первый офис «Согласия» в Сочи открыт

В Сочи состоялось торжественное открытие первого офиса «Согласия», одной из крупнейших страховых компаний России. Возглавил его профессионал с десятилетним опытом работы на страховом рынке Игорь Михайлюк.

На церемонии присутствовали топ-менеджеры «Согласия», партнеры и клиенты. Во время церемонии открытия руководство компании рассказало о достижениях за год и о планах по развитию бизнеса в регионе. В 2018 году страховая компания «Согласие» заключила 2,4 млн договоров страхования на общую сумму 29,9 млрд руб. Выплаты по договорам страхования составили 16,6 млрд руб. Компания по результатам года занимает 6 место на рынке страхования автокаско, 8 место в сегменте страхования путешествующих, Чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом и достигла 3,2 млрд руб.

На церемонии открытия нового филиала в г. Сочи. Фото пресс-службы страховой компании "Согласие".

Атмосферу праздника помогал поддерживать профессиональный ведущий, который провел розыгрыш суперприза от «Согласия». Победительница получила сертификат на страхование от несчастных случаев по программе «Вита-Экспресс» со страховой суммой 1 млн руб.

После официального открытия генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова сообщила, что у компании большие планы по развитию бизнеса в городе. «Согласие» работает в России уже четверть века, из них 20 лет – в Краснодарском крае.

В «Согласии» уверены, что долгосрочные отношения с клиентами строятся на доверии (слоган компании – «Доверие ведет к Согласию»). По мнению руководства, это фундамент, без которого невозможно достичь поставленных целей, привлечь новых клиентов, обеспечить им уверенность и надежную защиту.

Розыгрыш сертификата со страховой суммой 1 000 000 руб. Фото пресс-службы страховой компании "Согласие".

– «Согласие» – одна из самых динамично развивающихся и прибыльных страховых компаний страны. Свои риски нам доверили порядка полутора миллиона клиентов. Все наши преимущества построены на доверительных отношениях со страхователями. Например, за счет того, что большую часть документов мы получаем во время заключения договора, мы избавили страхователей от бумажной волокиты при урегулировании страхового случая. Как правило, нам от клиента нужно не более трех документов, чтобы выплатить возмещение или отремонтировать его автомобиль. Скорость урегулирования – одна из ключевых задач и поэтому мы давно внедрили такую опцию как «СразуСервис», которая позволяет нашим клиентам при ДТП отправить машину в сервис непосредственно с места аварии. Сейчас этой опцией пользуются около 80% наших клиентов. Мы рады, что можем обеспечить такой защитой жителей Сочи, – рассказала журналистам Майя Тихонова.

Фото пресс-службы страховой компании "Согласие".

Страховая компания «Согласие» готова предложить жителям Сочи не только страховые услуги, но и работу в новом подразделении.

– Согласно стратегии развития агентского канала компании открытие новых офисов в приоритетных регионах и увеличение числа агентов являются одними из ключевых направлений работы компании. Сейчас «Согласие» входит в топ-10 страховых компаний по числу агентов. С нами работают 4200 агентов, к 2021 планируем увеличить их число до 13 тысяч. В Сочи мы также намерены развивать агентский канал. Мы многое сделали для того, чтобы люди по всей России хотели работать именно у нас. Система мотивации и комиссионное вознаграждение нашей компании сейчас являются одними из лучших на страховом рынке, а процесс взаимодействия с агентом максимально упрощен. Эти условия, а также наши ценности – честность, ответственность – позволяют нам быть для агентов лучшим работодателем, – рассказал директор по розничным продажам страховой компании «Согласие» Руслан Сатюков.

Фото пресс-службы страховой компании "Согласие"

При этом и руководство, и сотрудники воспринимают свое дело не просто как работу. Успех любой компании, уверены в «Согласии», зависит от фундаментального смысла ее бизнеса. Если бизнес не решает никакой социальной проблемы, он вряд ли будет успешным. В прошлом году компания запустила благотворительный проект «25 добрых лет». К слову, благодаря ему она победила в номинации «Большое сердце» конкурса «HR-бренд». В 2018 году в рамках проекта 1500 сотрудников и 200 компаний-партнеров сделали 30 добрых дел. Самым важным из них стала помощь детям-сиротам. «Согласие» и благотворительный фонд «Измени одну жизнь» запустили специальный раздел на сайте фонда, где легко можно перевести любую сумму на создание видео-анкеты ребенка, которому нужна семья. И в настоящее время созданы видео-истории 97 детей, 22 из которых уже нашли семьи.

Фото пресс-службы страховой компании "Согласие"

– Суть страхования – помощь людям, помогать – наше призвание. В это верят сотрудники компании по всей России, и в результате проект получился таким масштабным. Мы уверены, что в нынешнем году наших послов добрых дел будет еще больше, – говорит Майя Тихонова.

В Сочи уже есть люди, которым помогла страховая компания «Согласие». На следующий день после открытия нового офиса десятки сотрудников Кубанского филиала компании решили сделать доброе дело для специализированного дома ребенка №2 на улице Вишневой. Они устроили для детей настоящий праздник, привезли подарки. А затем занялись благоустройством территории – выбросили старую мебель, покрасили заборы и поручни на территории учреждения. Свой энтузиазм участники благотворительной акции объяснили просто: только начав с себя, можно сделать мир по-настоящему лучше.

– В «Согласии» помощь людям никогда не ограничивалась страховыми выплатами. На протяжении всей своей истории мы поддерживали спортивные, музыкальные и культурные мероприятия, оказывали адресную помощь детским домам и домам престарелых. Проводили отдельные благотворительные мероприятия. Вот и сегодня сотрудники Кубанского регионального филиала, а также наши клиенты, партнеры пришли сюда, чтобы помочь дому ребенка. Это лишь небольшая часть нашего масштабного проекта «25 добрых лет». И мы уверены, что только так можно заслужить доверие людей. Успех нашего дела зависит от каждого, так что присоединяйтесь! – сказал Игорь Михайлюк.

Фото пресс-службы страховой компании "Согласие".

В прошлом году волонтеры в рамках проекта убрали 43 тонны мусора и провели 14 субботников в различных городах России, включая Краснодар, Тулу, Великий Новгород, Ростов-на-Дону и другие. В Ставрополе и Вологде команда «Согласия» высадила две Аллеи доверия и тысячу цветов. Компания также направила более 800 тыс. руб. в фонд «СтопДТП», который занимается оказанием помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Добрых дел много не бывает, поэтому «Согласие» дает возможность любому человеку присоединиться к проекту «25 добрых лет» на своем сайте www.soglasie.ru.

Официальное открытие нового подразделения состоялось – и теперь страховая компания «Согласие» предлагает жителям Сочи качественную страховую защиту, высокий уровень сервиса и привлекательные перспективы в части трудоустройства и заработка. Первые клиенты уже успели оценить комфорт офиса на ул. 20-й Горнострелковой дивизии, д. 18А и профессионализм сотрудников.