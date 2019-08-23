2019-08-23T20:52:07+03:00
Спорт

«Спартак» пеняет на пиджак: Московский клуб уступил португальской "Браге" в первой встрече раунда плей-офф Лиги Европы

Красно-белые проиграли, прервав победную серию
Георгий ШАКОВ
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Единственный мяч красно-белые пропустили на 74-й минуте, правда, при полном попустительстве защитниковЕдинственный мяч красно-белые пропустили на 74-й минуте, правда, при полном попустительстве защитниковФото: ТАСС
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Московский «Спартак» после яркой победы в дерби над ЦСКА не смог собраться на еще один очень важный матч. Красно-белые в первой встрече раунда плей-офф Лиги Европы на выезде уступили португальской «Браге» - 0:1.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов снова вышел на матч без своего знаменитого пиджака. Еще в прошлом сезоне наставнику москвичей придумали обидное прозвище, сравнивая его с элегантной деталью мужского гардероба из-за мягкого характера. После серии неудач в новом сезоне Кононов решился сменить имидж и не надевал пиджак начиная с матча против швейцарского «Туна» в Лиге Европы. С тех пор четыре победы в четырех встречах, но в Португалии серия прервалась, даже несмотря на то, что Кононов предусмотрительно пиджак не надел.

Единственный мяч красно-белые пропустили на 74-й минуте, правда, при полном попустительстве защитников. Форвард «Браги» Рикардо Орта, которого оценивают в 9 миллионов евро, с нескольких метров не промахнулся по пустым воротам.

Ответный матч состоится в Москве 29 августа. Как будет одет в этот день Кононов, пока загадка, но, похоже, от его пиджака теперь зависит далеко не все.

«Брага» - «Спартак» - 0:1 (0:0). Гол: Орта, 74 (0:1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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