Тимур Родригез о закулисье модных шоу: «Черный юмор из уст разных людей воспринимается по-разному»

Мы поговорили с Тимуром Родригезом о модном юморе, о творчестве Александра Гудкова, качестве шуток в КВН, ну и не обошлось без Ольги Бузовой.

- Теперь модно смотреть юмористические шоу на YouTube. Недавно обсуждали и даже осуждали отрывок из шоу Александра Гудкова «Comment Out», где футболист Федор Смолов чистит морковку в рот Ольге Бузовой. Каждый выпуск шоу Гудкова смотрит максимум 5 млн. человек. Будущее за подобными юмористическими проектами с черным юмором и пошлыми шутками?

- В сети появилось большое количество персонажей, запускающих свои шоу и не понимающих, что есть вещи, делать которые недопустимо. Среди них, к моему разочарованию, достаточно «героев» с колоссальным количеством подписчиков. Удивлять аудиторию в интернете сейчас становится сложнее, так как люди затронули даже запретные темы, на которые, казалось бы, и шутить страшно. Поэтому те, чей внутренний цензор посоветовал бы поступить иначе, понимают, что им тоже нужен зритель, и все же решаются на громкий и яркий контент. Но при этом наличие чувства юмора и ума не позволяют им слишком сильно выходить за рамки.

Тимур Родригез и Александр Гудков на съемках клипа "KANYE"Фото: Личный Архив

Я не считаю зазорным то, что сделали со Смоловым и Бузовой - да, это намек на совершенно конкретный процесс, но в рамках данного шоу все смотрелось уместно. Черный юмор и пошлые шутки из уст разных людей и воспринимаются по-разному. Тот же юмор, поданный Гудковым и компанией, даже если он и находится за гранью, все-таки не воспринимается, как нечто отвратительное, потому что мы понимаем: за этим стоит человек с определенным чувством вкуса, талантом, телевизионным и не только опытом, а не какой-нибудь идиот, который по-другому шутить не может.

- Шутки для модных интернет-шоу и для передач сейчас пишут все те же сценаристы, что и на ТВ - выходцы из КВН?

- Честно говоря, я не знаю, кто пишет сценарии для шоу в интернете, хотя бывшие КВНщики также продолжают работать и писать. Появилось огромное количество программ с выходцами с канала ТНТ. Наконец ребята пришли в интернет, чтобы сделать очень интересный смелый контент. Во всяком случае, превалирующая часть того, что мы не увидели по телевизору, не выглядит страшно и пошло. Наоборот - злободневно и остро. Но есть и другая сторона медали. Меня ужасно расстраивает количество и качество популярного сейчас в интернете контента, который негативно влияет на подрастающее поколение. Глупые шутки, косноязычные персонажи быстрее способны захватить умы маленьких детей, оказавшихся у экранов компьютера. Это пугает. Кто пишет сценарии для подобных «шоу» - понятия не имею.

Тимур Родригез рассказал о закулисье модных шоуФото: Личный архив

- Вы пишите музыку, слова, сценарии клипов для себя. Для артиста это очень выгодно. Насколько это прибыльно для автора?

- У меня было несколько проектов, когда мои навыки стихосложения хотели использовать в рамках какой-либо социальной акции. Тогда я принимал участие с удовольствием, не воспринимая это, как работу на заказ, скорее - во благо. Что касается прибыли, я только за один из этих проектов получил гонорар, остальные были на добровольной основе. Тем более, я сотрудничаю с несколькими благотворительными фондами, в том числе с фондом «Галчонок» Юлии Пересильд и фондом Константина Хабенского.

- Если в 20-м веке знаком качества во всем, что касается юмора и шуток, был КВН. То теперь это что или кто? Кто главный человек - законодатель мод в юмористической индустрии?

- Я рад, что появилось много интересных артистов, которые преподносят свой юмор, используя разные жанры. Безусловно, КВН большинству из них очень помог, но кто теперь законодатель - сказать трудно. Мне кажется, как раз с приходом в нашу жизнь интернета, у людей появилась возможность в полной мере раскрыть свой творческий потенциал. Вследствие этого расплодились (в хорошем смысле слова) стендап-комики. Некоторые пока находятся в андеграунде, другие приобрели мировую известность. И те, и другие по-своему оригинальны. Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы тянуться за теми, кто менее популярен. Ведь кто сказал, что они менее талантливы?

Мы поговорили с Тимуром Родригезом о модном юморе, о творчестве Александра Гудкова, качестве шуток в КВНФото: Личный архив

- Модно заказывать клипы у Александра Гудкова. У вас есть совместная работа. Как оправдывают (окупают) себя эти работы?

- Дело в том, что работы с Александром Гудковым делаются не ради того, чтобы впоследствии на этом заработать деньги. Если говорить об окупаемости в виде эмоционального фидбэка - результат однозначен, ведь мы видим количество просмотров и лайков, откликов со стороны аудитории. Кроме того, появляется возможность беседовать на этот счет на телевидении, радио или во время интервью для печатного или интернет-издания. Такие проекты не проходят мимо: они достаточно яркие, острые, непохожие ни на что, и, конечно, с огромной долей юмора, потому что во всем этом есть гигантский стеб и самоирония. Делать подобное с серьезными щами нет никакого смысла - это утопия.

- Сейчас модно ругать-критиковать КВН, упрекать Александра Маслякова за то, что он создал «бизнес-империю». А что думаете вы?

- Я не считаю, что создавать бизнес-империю, занимаясь любимым делом, - плохо. Ведь для этого привлекаются сторонние силы в виде человеческого ресурса. А значит, дается возможность заработать и другим людям, приглашая их к сотрудничеству. Другое дело - когда, набивая карманы, человек забывает о качестве контента. Но на деле талантливый бизнесмен и творческий человек, конечно, могут ужиться в одном теле. Не всем это удается, но я не считаю, что это повод кого-то ругать и осуждать. Если находятся люди, готовые покупать детище такого бизнесмена, его можно назвать удачливым. К сожалению, я не знаю, что на данный момент происходит с КВН, но слышал, что его ругают. Возможно, дело не в бизнес-империи, а именно в качестве?

- Вот, кстати, в топе-100 самых популярных передач недели всегда в рейтингах есть юмористические передачи или концерты с участием ветеранов юмора: «Петросян и компания». Объяснение одно - их смотрят пенсионеры?

- «Петросяна и компанию» смотрят люди старшего поколения, многие из которых очень редко выходят из дома и все свое время проводят у экранов. Они понимают тот юмор, на котором они выросли. Ведь тот же «Comedy Club» для них - неприемлемая история, вышедшая за грани допустимого, а вот старички из юмора - те, над кем они по-прежнему могут искренне посмеяться и обсудить у подъезда. Каждой аудитории - свои герои.

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