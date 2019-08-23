400 детей ночуют на улице в Москве: Спортсменов-наездников целый день не заселяют в гостиницу

Со вчерашней ночи ждут заседания в гостиницу Космос около 400 участников международного фестиваля «Казачья станица МОСКВА». Мероприятие намечено на завтра, в коломенском парке.

Подростки - чемпионы страны, участники творческих коллективов. Все теперь ждут решения своей судьбы.

- Ладно еще мы! Можем и на улице пересидеть, - говорит мама одного из участников, Марина из Волгограда. - Но лошади тоже страдают. Они расселены в Коломенском и со вчерашней ночи им не дали ни еды, ни воды! Бедные животные уже весь газон вокруг себя съели. Нам еще за это и выговаривали. Чем обернется эта поездка непонятно.

Фестиваль проходит не первый раз. И всегда все было хорошо. Но в этот раз, похоже, подкачала организация, выигравшая тендер на организацию приема гостей из регионов.

Теперь прибывшие из различных уголков России спортсмены вынуждены обивать порог гостиницы. В номера их не заселяют. Сказали нет ни брони, ни оплаты.