2019-08-23T22:17:35+03:00
Происшествия

400 детей ночуют на улице в Москве: Спортсменов-наездников целый день не заселяют в гостиницу

Ребята с самых разных уголков России, их родители и сопровождающие приехали на фестиваль «Казачья станица Москва». И остались без ночлега
Дина КАРПИЦКАЯ
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Теперь прибывшие из различных уголков России спортсмены вынуждены обивать порог гостиницыТеперь прибывшие из различных уголков России спортсмены вынуждены обивать порог гостиницыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Со вчерашней ночи ждут заседания в гостиницу Космос около 400 участников международного фестиваля «Казачья станица МОСКВА». Мероприятие намечено на завтра, в коломенском парке.

Подростки - чемпионы страны, участники творческих коллективов. Все теперь ждут решения своей судьбы.

- Ладно еще мы! Можем и на улице пересидеть, - говорит мама одного из участников, Марина из Волгограда. - Но лошади тоже страдают. Они расселены в Коломенском и со вчерашней ночи им не дали ни еды, ни воды! Бедные животные уже весь газон вокруг себя съели. Нам еще за это и выговаривали. Чем обернется эта поездка непонятно.

Фестиваль проходит не первый раз. И всегда все было хорошо. Но в этот раз, похоже, подкачала организация, выигравшая тендер на организацию приема гостей из регионов.

Теперь прибывшие из различных уголков России спортсмены вынуждены обивать порог гостиницы. В номера их не заселяют. Сказали нет ни брони, ни оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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