Как не прогореть на школьных базарах

На детей всегда уходит максимум денег из того, что мы готовы им отдать. Но все же к сборам в школу можно и нужно подойти разумно. Родителям первоклашек траты предстоят немалые, поскольку все закупается впервые и никаких запасов с прошлых лет нет. Разбираемся, что действительно важно, а без каких вещей можно обойтись.

ФОРМА

Школьная

Должна быть максимально хорошего качества, которое вы только можете себе позволить. От этого зависит, как часто и с какими последствиями вы ее будете стирать, как сложно ее гладить и т. п.

Но сэкономить можно и здесь. Как правило, школьный устав допускает вариативность одежды. То есть, допустим, форма должна быть темно-синего цвета. Но девочкам разрешены и юбка с жилеткой или кардиганом, и брюки, и сарафаны. Первое поползновение - купить все сразу, чтобы составить массу комбинаций. Но потом оказывается, что в школе жарко и кардиган лежит дома без дела. Юбку сложно застегнуть после физкультуры. И в итоге побеждает простой и удобный сарафан. Все остальное не нужно! То же самое - с мальчишками. Пиджаки, в которых они так умилительно выглядят на линейке 1 сентября, потом так и висят в шкафу без дела.

Спортивная

Вот за нее абсолютно точно не стоит переплачивать. Дорогую брендовую спортивку, сшитую из высокотехнологичных материалов, стоит покупать старшеклассникам. А в первом классе нагрузки на уроках физры минимальные - в основном детей знакомят с техникой выполнения упражнений. И каждый, поверьте, каждый первоклашка умудрится потерять свою форму, да еще и не один раз. Так что выбирайте недорогой однотонный костюм. Футболку на физкультуру покупать не торопитесь - на родительском собрании после 1 сентября наверняка скажут, что у вашего класса определенный цвет маек на уроках, и вот тогда найдете нужный.

Важно!

Все, что вы приобретаете ребенку, подписывайте - вышивкой или на специальных вшивных этикетках. Это пригодится, когда из вороха потерянных в школе вещей вы будете выбирать, какие именно черные брюки вашего сына.

Сменная обувь

Вот тут экономия вредна, потому что может сказаться на состоянии стопы ребенка. Разве что из вещей примерно одинакового качества выбирайте более доступный бренд - обувь тоже теряется, причем катастрофически.

Мешок для сменки. Как ни странно, на нем выгадывать сотню-другую рублей не стоит. Мешок должен быть максимально большим (потому что в него осенью и зимой нужно будет запихивать сапоги) и с объемным карманом снаружи, чтобы шапка и варежки не грязнились обувью.

КАНЦТОВАРЫ

Здесь самое важное - не накупить лишнего. Удержаться очень сложно, особенно когда «в первый раз в первый класс». Но опытные родители подтвердят: накупать тетради пачками, а карандаши упаковками сейчас точно не стоит. Дефицита нет, и всю ту же канцелярщину можно докупить в любой удобный момент после 1 сентября - не дороже, а иногда и дешевле, чем в ажиотаже школьных базаров. Поэтому приобретаем минимум, а список остального нужного учитель озвучит после первых уроков.

Папка для уроков труда

Обычно так и называется. Отличается от других папок тем, что в ней есть вставка с фиксаторами для ножниц, карандашей, клея и т. п. Сверху обязательно наклеить ярлык с именем- фамилией ученика. Скорее всего, папка будет храниться в классе.

В нее кладем:

- ножницы с тупыми концами;

- 1 клей-карандаш;

- 1 упаковку цветной бумаги - обычной, односторонней, лучше отдельными листами;

- 1 упаковку цветного картона;

- 1 упаковку белого картона;

- 1 пачку пластилина;

- дощечку для работы с пластилином (можно небольшую гибкую разделочную доску из магазина фиксированных цен);

- влажные салфетки. Упаковки из 15 штук хватит. Заменяйте почаще, потому что салфетки сохнут;

- клей ПВА в небольшой упаковке с дозатором в виде роллера или острого носика;

- кисть для клея - свиная щетина или синтетика.

Пенал

Сложные дорогие пеналы-раскрывашки стоимостью от 1500 рублей неудобны - дети ленятся раскладывать канцтовары по отделениям. В итоге половина теряется. Удобнее обычный пластиковый: сгреб все, защелкнул - и пошел. Или текстильные пеналы на молнии - свалил все кучей, закрыл на замок, и ничего не пропало.

В пенал кладем:

- 2 простых мягких карандаша;

- 2 «ручки первоклассника» - трехгранные ручки для правильной постановки руки при письме. Стоят недешево. Но нужны! Здесь лучше не экономить! И обратите внимание - для правшей и левшей они разные;

- 1 мягкий ластик;

- 1 линейку - 20 см. Обычно просят стандартную деревянную. Но мягкие пластиковые менее травмоопасны. А вот с красивыми рисунками на уроки лучше не приносить. Говорят, дети отвлекаются на них;

- красный, синий и зеленый карандаши - для подчеркиваний и решения тестовых заданий. Купить отдельно, носить в пенале с ежедневными канцтоварами;

- точилку с отделением для стружек. Чем проще форма, тем лучше. Проверьте, как она точит, - не все хорошо, придется перебрать несколько вариантов.

Набор цветных карандашей, минимум 12 цветов в отдельном пенале. Во многих заданиях в началке требуется что-то нарисовать или раскрасить. Носить его нужно с собой постоянно.

Для книг

Подставка для учебников. Лучше купить две. Одну не вынимать из портфеля, другую использовать дома. Иначе подставку будут вечно забывать, а без нее очень неудобно: учебники в началке огромные, и страницы плохо раскрываются. Разложишь такой на столе - места для тетради не хватит.

Обложки для учебников лучше купить, уже получив пособия на руки. Слишком много у них разных типов и размеров. Дефицита сейчас нет, вы все купите в начале сентября в любом канцелярском магазине.

Закладки. По личному опыту - удобнее магнитные в виде сложенных пополам картонных полосок. По крайней мере они не теряются.

Папка для рисования

Примерно такая же, как для труда. Нужна, чтобы уберечь все содержимое рюкзака от загваздывания свежей краской. Ее обычно носят с собой, но часто забывают. Поэтому тоже подписать.

В нее кладем:

- альбом для рисования - 36 листов;

- акварельные краски - 24 цвета;

- набор натуральных кисточек разной толщины (не берите самые дорогие, но и не продешевите - кисточка должна быть мягкой, из нее не должны выпадать ворсинки;

- баночка-непроливайка для воды. Чем больше размер, тем лучше.

Тетради

Помногу не покупайте, сейчас нет необходимости делать запасы. Первые буквы и цифры ребенок, скорее всего, будет выводить в прописи. А тетради понадобятся ему уже ближе ко второму полугодию. Но для собственного спокойствия приобретите по три тетради 12 листов (это важно! Не 18, не 24) в крупную клетку, в стандартную клетку, в узкую полоску. Есть такая тонкость: вертикальные линии в тетрадях для русского языка, которые задают наклон буквам, прочерчены на разном расстоянии друг от друга в разных тетрадях. В первом классе удобнее ставить руку в тех тетрадках, где вертикальные черточки сделаны часто-часто, так что для каждой буквы получается своя ячейка.

Поля должны быть четко прочерчены. Обложка - как можно плотнее.

На каждую тетрадь необходимо надеть прозрачную обложку. Поищите, чтобы пластик был пожестче, - он лучше держит форму, меньше шансов, что тетрадь в нем помнется. Такие обложки тоже стоят недорого, в районе 5 рублей, но встречаются редко. Увидите - берите как минимум 20 штук.

Папка для тетрадей. Чем проще ее конструкция, тем меньше шансов получить измятую тетрадь.

РАНЕЦ

Требования к этому школьному аксессуару высокие. И стоит он немало. Существенно сэкономить можно было, заказав ранец на каком-нибудь китайском сайте. Но сейчас делать это уже поздно: может не успеть дойти. Или окажется некачественным.

Так что сейчас вариант один: искать, в каких магазинах нужная модель дешевле всего. Разброс цен иногда довольно существенный.

Но знайте: самые дешевые модели часто не доживают и до конца первого класса. Может быть, есть смысл заплатить полную цену, но ранец останется и на второй, и на третий год.

Важно!

Если вы покупаете школьную сумку, рассчитывая на несколько лет, избегайте ярких, слишком детских рисунков - первоклашка морально перерастет их раньше, чем ранец выйдет из строя.

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