У телефона есть одно очень гадостное свойство: даже когда он выключен и аккумулятор разряжен, эта сволочь находит в себе силы включить будильник

- Вот недавно ездил свою девушку знакомить с родителями.

- Ну и как?

- Да нормально, они у меня неприхотливые.

* * *

- Софочка таки недаром окончила курсы кройки и шитья! Вы бы послушали, как она кроет, когда отшивает!

* * *

Сегодня я нашел в летнем пиджаке 1000 рублей!

Что ни говори, а хорошо работать в гардеробе!

* * *

Объявление на заборе:

«Требуются работники для сбора малины.

Платим 50 евро в день.

Если хозяева поймают, то мы вас не знаем».

* * *

- Чувак, приезжай к нам на дачу!

- Не хочу.

- Зря. Тут пиво, креветки, клевые девочки. Красота!

- Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою картошку!

* * *

Встречаются два футболиста. Один говорит:

- Ты знаешь, что твоя Люся теперь - моя девушка?

- Знаю. Только я не понял - это трансфер или аренда?

* * *

Чтобы поймать десантника, нужно думать как фонтан.

* * *

- Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?

* * *

Я никогда не верил в равенство людей: физик-ядерщик легко научится штукатурить, но вот штукатур хрена с два запустит ядерный реактор.

* * *

Очень сложно жить в мире, где из вежливости нам предлагают чай и кофе, а не пельмени.

* * *

- Что у нас сегодня на ужин?

- Картошка в мундире.

- Но ведь сегодня праздник.

- Тогда - в парадном!