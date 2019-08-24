У телефона есть одно очень гадостное свойство: даже когда он выключен и аккумулятор разряжен, эта сволочь находит в себе силы включить будильник
- Вот недавно ездил свою девушку знакомить с родителями.
- Ну и как?
- Да нормально, они у меня неприхотливые.
* * *
- Софочка таки недаром окончила курсы кройки и шитья! Вы бы послушали, как она кроет, когда отшивает!
* * *
Сегодня я нашел в летнем пиджаке 1000 рублей!
Что ни говори, а хорошо работать в гардеробе!
* * *
Объявление на заборе:
«Требуются работники для сбора малины.
Платим 50 евро в день.
Если хозяева поймают, то мы вас не знаем».
* * *
- Чувак, приезжай к нам на дачу!
- Не хочу.
- Зря. Тут пиво, креветки, клевые девочки. Красота!
- Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою картошку!
* * *
Встречаются два футболиста. Один говорит:
- Ты знаешь, что твоя Люся теперь - моя девушка?
- Знаю. Только я не понял - это трансфер или аренда?
* * *
Чтобы поймать десантника, нужно думать как фонтан.
* * *
- Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?
* * *
Я никогда не верил в равенство людей: физик-ядерщик легко научится штукатурить, но вот штукатур хрена с два запустит ядерный реактор.
* * *
Очень сложно жить в мире, где из вежливости нам предлагают чай и кофе, а не пельмени.
* * *
- Что у нас сегодня на ужин?
- Картошка в мундире.
- Но ведь сегодня праздник.
- Тогда - в парадном!
ИСТОЧНИК KP.RU