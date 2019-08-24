Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу

Победитель Лиги Чемпионов прошлого сезона и обладатель Суперкубка Европы сыграет в 3 туре чемпионата Англии против грозного соперника. В гости к команде Юргена Клоппа приедет лондонский "Арсенал". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019.

Статистика личных встреч Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019

"Ливерпуль" и "Арсенал" играли между собой во всех турнирах 226 раз. 87 побед на счету "Ливерпуля", 61 раз была ничья, а еще 78 встреч выиграли "канониры".

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019

У "Ливерпуля" больше шансов на победу.

Прогноз на матч Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019

"Ливерпуль" выиграет у "Арсенала".

Время начала матча Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019

Матч Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019 года в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ливерпуль - Арсенал в России не покажут на общедоступных ресурсах.

Трансляция матча Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019

Трансляция матча Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019 года в России не будет доступна.