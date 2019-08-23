Ирина Безрукова: «На проекте «Последний герой» у меня на две недели отобрали мобильник. И так хорошо без него было!»

Сейчас уже сложно представить себе нашу жизнь без мобильных телефонов. Но ведь обходились же как-то! Хотя порой из-за отсуствия связи случались курьезы. О том, как им жилось до эпохи гаджетов, «КП» рассказали российские звезды.

Шура, певец:

«Постоянно искали двушку»

Шура. Фото предоставлено пресс-службой артиста.

«Самое сложное было найти телефонный аппарат, который работал. У меня на районе было всего два и там были вечные очереди. Но это было весело. Главным вопросом был всегда «вопрос «двушки» (двухкопеечной монеты — Ред.). А еще в двушке мы делали дырочку, продевали лесочку, чтобы можно было несколько раз пользоваться. Не всегда это проходило, правда. Но иногда получалось. Руки были не раз и не два обморожены за время разговоров, когда это зимой случалось. Помню народ на меня очень злился, потому что я по часу-полтора разговаривал. Но эти длительные беседы тогда были связанны, в основном, с моей первой любовью и очень нужно было поговорить».

Оскар Кучера, телеведущий, актёр:

«Заходили к друзьям запросто, без звонка»

Оскар Кучера. Фото: Михаил НЕФЕДОВ.

«Без гаджетов жилось, наверное, спокойнее. Не нужно было заморачиваться на тему, где подзарядить телефон. Было сложнее найти друзей, потому что ты просто выходил на улицу и тупо шёл. Но при этом тебе ничего не нужно было писать, можно было просто выйти и встретить друзей, можно было просто зайти за кем-то домой и при этом не стесняться, почему ты зашёл без звонка. Просто заходили и спрашивали: «Саня, ты пойдёшь гулять?» или «А Саня выйдет?» Было хорошо. Да и сейчас неплохо, но тогда были ближе тело к телу, глаза в глаза».

Юлия Ариничева, вокалистка, художественный руководитель ВИА «Пламя»:

«Пока ждала парня, написала песню»

Юлия Ариничева. Фото предоставлено пресс-службой артиста.

«Где-то в 90-х у меня была романтическая история в родном Пятигорске. Я тогда была еще школьницей, и меня пригласил на свидание мальчик из другой школы. Мы с ним договорились встретиться в Лермонтовском сквере, который, кстати, любили называть ЛСД, от «Лермонтов сидит, думает», в честь местного памятника. А я тогда задержалась в школе, опоздала минут на двадцать. Прихожу, а его нет - что делать? Сразу подумала: вот бы у меня был мобильный телефон - сразу позвонила бы и разобралась. А тут – непонятно, что с ним! Подождал 15 минут и ушел, решив, что я передумала встречаться? Или сам опаздывает еще больше? В общем, я села на скамейку и стала писать текст песни, чтобы, если он уже ушел или не придет, сидеть не зря. В результате и он пришел, опоздав на 35 минут - какой-то форс-мажор у него там был, и песня написалась отличная. Так что желание завести мобильный телефон после этого случая у меня появилось далеко не сразу (улыбается)».

Ирина Безрукова, актриса:

«Замерзла, но сэкономила две копейки»

«В детстве и юности я даже не подозревала, что в будущем будут существовать гаджеты. Естественно и жилось в целом гармонично. Все вживую договаривались о встречах, общались с друзьями и знакомыми, писали друг другу письма, посылали открытки, наклеивая на нее марку, отправляли телеграммы, в крайнем случае.

Если дома не было стационарного телефона, то пользовались уличными телефонами-автоматами. Нужно было иметь 2 копейки и не всегда была в кармане эта разменная монета, к тому же были очереди. Неудобство было в том, что телефонные будки располагались на улице и в зимнее время продувались ветрами. Помню, я стояла и разговаривала с молодым человеком и понимала, что у меня уже отмерзли руки и ноги, но если бы я повесила трубку, то пришлось бы бросать ещё 2 копейки.

Никакого дискомфорта в отсутствии гаджетов не было, поскольку все были в равных условиях. В общем-то, детство навсегда в памяти сохраняет по большей части приятные моменты, я вспоминаю только всё самое лучшее. Ребята в моём детстве больше разговаривали, ходили в походы, читали книги, посещали кинотеатры, всевозможные выставки, и действительно больше времени проводили на свежем воздухе, занимаясь спортом. Современным детям все развлечения заменяет смартфон.

Совсем недавно, когда участвовала в проекте «Последний герой», я 15 дней была без средств связи совсем. По условиям съёмок все телефоны были выключены и оставлены в сейфе отеля. Для меня этот опыт был совершенно безболезненным. Единственное, о чем я жалею, что не было возможности сфотографировать массу интересных и красивых вещей, хотелось их оставить не только в памяти, но и на цифровых носителях».

Владимир Политов, российский певец, группа "НА-НА":

«Тогда люди больше общались»

Владимир Политов. Фото предоставлено пресс-службой артиста.

Сейчас, конечно, для коммуникации больше возможности, но тогда люди общались больше глаза в глаза. Больше ходили в кино и театры, а не торчали в соцсетях. Но все равно какие-то гаджеты были и в 90-е, но они были не всем доступны. Когда мы заключили контракт на мой первый мобильный телефон, он стоил порядка 2000 долларов. Пользовались пейджерами, если нужно было как-то оперативно артистов куда-то вызвать. Если вспоминать про гаджеты, то была забавная ситуация. Помню, когда появились первые сотовые телефоны, раскладушки «моторолла» с выдвижной антенной, очень хотел такой купить. В тот момент мы были на гастролях в Америке и я увидел в магазине на полке очень похожий. Я спросил у продавца:

«Это сотовый телефон? Он будет работать в России?»

И он ответил: «Да-да!»

В результате это оказался никакой не мобильный, а обычный беспроводной телефон с базой, но обнаружили мы это уже по приезду... Правда в России почти ни у кого и таких тогда не было».