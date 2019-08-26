Старт Московских центральных диаметров в столице: Новая навигация, тарифный калькулятор и видео с подсказками для пассажиров

"Скоро здесь будет пересадка на первый диаметр", - объявляют сейчас в поездах метро, подъезжающих к "Белорусской" и некоторым другим станциям подземки. Столица готовится к запуску нового скоростного наземного транспорта - Московских центральных диаметров (МЦД).

Первые два маршрута МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустят в ноябре. Это будет совмещенное движение с пригородными электричками. Сначала поезда МЦД будут курсировать с интервалом в пять-шесть минут в час пик. График нового наземного метро такой же, как у обычного, - с 5.30 утра до 1.00 ночи.

Сегодня, 26 августа, на встрече с журналистами первый заместитель начальника метро Роман Латыпов рассказал некоторые подробности проекта.

ЦЕНУ И ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ МОЖНО ПРОСЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Сегодня на сайте метро открылся раздел МЦД. К ноябрю здесь появится тарифный калькулятор. Он поможет не только проложить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка". То есть можно подобрать экономный вариант.

Напомним, ранее мэр Сергей Собянин объявил о бесплатной пересадке между МЦД, метро и МЦК.

Пока в разделе МЦД можно почитать о преимуществах проекта, узнать о поезде "Иволга", павильоне МЦД и посмотреть новую схему метро с двумя маршрутами диаметров. Свои вопросы можно написать здесь же, в форме обратной связи.

В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ПОКАЖУТ КИНО ПРО ПЕРЕСАДКИ

К запуску МЦД обновится мобильное приложение "Метро Москвы". В нем вывесят более 20 коротких видеороликов с подсказками для пассажиров. Из них узнаем, как удобнее пройти от станций метро к станциям МЦД-1 и МЦД-2. Например, от станции Окружная до двух одноименных станций метро и МЦК, от Кунцево до станций метро "Кунцевская" Филевской и Арбатско-Покровской линий. С каждой новой станцией и пересадками видеороликов в приложении будет больше.

Для просмотра "кино" нужно построить маршрут, нажать на предлагаемый путь поездки и выбрать там "Видео перехода".

Напомним, приложение "Метро Москвы" скачивается бесплатно в App Store и Google Play. С его помощью можно построить маршрут с учетом всех видов городского транспорта, пополнить "Тройку", оставить жалобу и заявку на сопровождение Центра обеспечения мобильности пассажиров.

ЛИНИИ ЦВЕТА ФИЗАЛИСА И ФУКСИИ

Хотя старт МЦД ожидается в ноябре, но в метро уже начали менять навигацию. На указатели добавляют новые станции и пересадки с обозначением диаметров. К примеру, обновленные таблички уже появились на станциях "Беговая", "Академическая", "Фрунзенская", "Библиотека имени Ленина". Всего к открытию МЦД заменят более 60 тысяч элементов навигации, в том числе и схемы метро.

На них маршрут первого диаметра раскрасили цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго - цветом фуксии (ярко-розовым). На схемах метро МЦД обозначили белыми линиями с цветным контуром так же, как и линию Московского центрального кольца (МЦК).

Кроме того, на станциях метро заново развесят и путевые полосы на стенах напротив платформ. На них напечатан список станций, в сторону которых едет состав, а также отмечены пересадки. Перед запуском МЦД сюда добавят информацию о том, с какой станции подземки можно перейти на платформу диаметров.

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