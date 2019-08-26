2019-08-26T12:19:23+03:00
Экономика

На Красной площади состоялись детские соревнования по конкуру

Мероприятие приурочено к 350-летию российского флага
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Зрелищные и динамичные детские соревнования стали уже традиционными на фестивале «Спасская башня»Зрелищные и динамичные детские соревнования стали уже традиционными на фестивале «Спасская башня»
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В Москве в дни празднования 350-летия российского флага на Красной площади состоялись традиционные детские соревнования по конкуру на приз фестиваля «Спасская башня». Мероприятие прошло при поддержке Фонда Росконгресс.

Участниками соревнований стали победители и призеры III Открытого московского фестиваля детско-юношеского конного искусства и II Всероссийского пони-форума. Организаторами соревнований выступили Департамент спорта города Москвы, Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и АНО «Конно-спортивный клуб „Кремлевская школа верховой езды“».

Зрелищные и динамичные детские соревнования стали уже традиционными на фестивале «Спасская башня» и с каждым годом привлекают все большее количество участников и зрителей, являясь одним из самых ярких спортивных событий, проходящих на конном манеже.

Юные спортсмены преодолевали два маршрута. Первый – «зеркальный конкур», где два всадника одновременно проходят одинаковые препятствия на разных площадках. Всадник, преодолевший маршрут хуже, выбывает, а к лучшему выпускают следующего участника. Первое место в данном маршруте завоевала Мария Масленникова, второе и третье места заняли Арина Виноградова и Виктория Лейбман.

Завершились соревнования церемонией награждения победителей в конном строю

Завершились соревнования церемонией награждения победителей в конном строю

Вторым маршрутом стал «конный биатлон» – всадники половину маршрута преодолевали на лошади, затем спешивались, стреляли по мишеням, снова садились верхом и преодолевали вторую часть маршрута с альтернативным препятствием. Победителем маршрута стала Виктория Лейбман, на втором и третьем местах – Мария Куприянова и Яна Громова.

Завершились соревнования церемонией награждения победителей в конном строю. В церемонии приняли участие заместитель директора Фонда Росконгресс Ирина Жильцова, заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников, директор КСК «Измайлово» Александр Бакеев и руководитель «Кремлевской школы верховой езды» Борис Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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