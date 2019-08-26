2019-08-26T13:23:15+03:00
Звезды

45-летняя Ксения Раппопорт тайно развелась с мужем

Ресторатор Дмитрий Борисов был младше звездной супргуи на шесть лет
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ксения Раппопорт рассталась с супругом после трех лет бракаКсения Раппопорт рассталась с супругом после трех лет бракаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Ксения Раппопорт развелась с мужем, 39-летним ресторатором Дмитрием Борисовым. В свое время ради красавицы-актрисы мужчина оставил жену и дочь и переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Однако счастье влюбленных продлилось недолго.

kseniarappoportkseniarappoport
Ксения Раппопорт с дочерью Аглаей Тарасовой
12684 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ксения Раппопорт рассталась с супругом после трех лет брака. В апреле артистка подала на развод, пишет "СтарХит". В мае этого года 45-летняя Ксения официально стала незамужней. Пара всегда скрывала подробности своей личной жизни. Об их тайной свадьбе в 2016 году знали только самые близкие. Тайный развод супругов стал полной неожиданность даже для друзей пары. Причина разрыва не известна.

kseniarappoportkseniarappoport
Когда живешь на 18-м этаже офигительной лондонской гостиницы, ждешь час лифт после спектакля, добираешься, наконец, до номера и обнаруживаешь, что ключ размагнитился!
11247 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, в союзе с предпринимателем Виктором Тарасовым у Ксении родилась старшая дочь Дарья-Аглая, а от гражданского мужа Юрия Колокольникова в 2011 году на свет появилась София. В личной биографии артистки был еще один страстный роман. Случился он еще до отношений с Колокольниковым. Тогда Ксения влюбилась в режиссера Эдуарда Боякова, который затем стал художественным руководителем театра "Практика", а сейчас возглавляет МХАТ имени Горького. Но отношения продлились недолго.

kseniarappoportkseniarappoport
Просто Микеле, мой партнер на съемках, снова
6888 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Каждое расставание актриса переживала тяжело. После развода Раппопорт с головой ушла в работу. Сейчас она снимается в Италии в остросюжетном фильме с комиссаром Катани из сериала "Спрут" Микеле Плачидо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поставки второй партии российских С-400 в Турцию начнутся 27 августа
Владимир Путин: Инфляция постепенно приближается к цели
BMW и Volvo могут уйти из России
Десять богатейших людей мира за день потеряли 14 миллиардов долларов
Трамп готов сказать "да" присоединению России к G7
Гонщик Ducati после аварии потерял память
Путин уволил российского посла в Лондоне Александра Яковенко
В Кремле не считают провокацией предложение Трампа возвращении к формату G8
Кремль: Путин пока не принял решение по амнистии к 75-летию Победы
В Госдуме предложили увеличить базовую часть зарплаты врачей
Лавров: "нормандский саммит" возможен при условии разведения сил в Донбассе
Ученые назвали три способа, как уменьшить вред от смартфона
Лайков ради: Блогер инсценировал аварию с участием матери
Глава МИД Анголы передал Лаврову послание для Путина
СПЧ настаивает на введении уголовной статьи за применение пыток
Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку
Ленинградская область стала регионом с наименьшим количеством чиновников
Трамп уверен, что Израиль и Палестина согласятся на "сделку века"
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября
Кто в Крым, а кто –в «Одноклассники»: Три четверти россиян проводят лето в соцсетях
Арестованное имущество Абызова оценивается в 27 миллиардов рублей
Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе
Госпитализированного с инфарктом Петра Мамонова готовят к операции
Пьяный полицейский из Москвы устроил ДТП и ударился в бега
Россиянам в цирке больше всего нравятся клоуны и дрессированные животные