45-летняя Ксения Раппопорт тайно развелась с мужем

Ксения Раппопорт развелась с мужем, 39-летним ресторатором Дмитрием Борисовым. В свое время ради красавицы-актрисы мужчина оставил жену и дочь и переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Однако счастье влюбленных продлилось недолго.

kseniarappoport Ксения Раппопорт с дочерью Аглаей Тарасовой

Ксения Раппопорт рассталась с супругом после трех лет брака. В апреле артистка подала на развод, пишет "СтарХит". В мае этого года 45-летняя Ксения официально стала незамужней. Пара всегда скрывала подробности своей личной жизни. Об их тайной свадьбе в 2016 году знали только самые близкие. Тайный развод супругов стал полной неожиданность даже для друзей пары. Причина разрыва не известна.

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Напомним, в союзе с предпринимателем Виктором Тарасовым у Ксении родилась старшая дочь Дарья-Аглая, а от гражданского мужа Юрия Колокольникова в 2011 году на свет появилась София. В личной биографии артистки был еще один страстный роман. Случился он еще до отношений с Колокольниковым. Тогда Ксения влюбилась в режиссера Эдуарда Боякова, который затем стал художественным руководителем театра "Практика", а сейчас возглавляет МХАТ имени Горького. Но отношения продлились недолго.

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Каждое расставание актриса переживала тяжело. После развода Раппопорт с головой ушла в работу. Сейчас она снимается в Италии в остросюжетном фильме с комиссаром Катани из сериала "Спрут" Микеле Плачидо.