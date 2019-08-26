2019-08-26T13:54:12+03:00
Звезды

Юбилей Крутого на «Новой волне»: экстремальное декольте 67-летней Аллегровой, молодой любовник Лорак и «расписной» Билан

Маэстро «на бис» отпраздновал 65-летие в Сочи
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Игорь Крутой решил отметить громкую дату с коллегами и поклонниками на «Новой волне»Игорь Крутой решил отметить громкую дату с коллегами и поклонниками на «Новой волне»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В конце июля рулевой «Новой волны» Игорь Крутой отгулял юбилей в семейном кругу в Турции. А потом решил отметить громкую дату с коллегами и поклонниками на «Новой волне». Поздравить Крутого традиционно приехала и Светлана Медведева, которая в эти дни отдыхает в Сочи.

Песни одного из главных хитмейкеров страны в этот вечер пели почти все его музы. Не прилетела только Алла Пугачева, которая по-прежнему отдыхает с детьми в Юрмале.

Поздравить Крутого традиционно приехала и Светлана Медведева, которая в эти дни отдыхает в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздравить Крутого традиционно приехала и Светлана Медведева, которая в эти дни отдыхает в СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Песни Примадонны взяли под своё крыло Филипп Киркоров («1000 лет») и новый подопечный Игоря Яковлевича Димаш Кудайбергенов («Любовь, похожая на сон»).

Один из самых трогательных моментов - выступление семьи Крутого.

«Буду я любить тебя всегда» Игорь Яковлевич спел с женой и двумя дочками. На репетиции этого номера расплакалась внучка композитора.

Один из самых трогательных моментов - выступление семьи Крутого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из самых трогательных моментов - выступление семьи КрутогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мол, я тоже хочу спеть, возьмите к себе в компанию. Так рыдала, что пришлось её маме Вике Крутой поднять ребёнка на сцену.

В расстроенных чувствах приехала на концерт и 67-летняя Ирина Аллегрова. Почему грустила - непонятно. Не вышла к прессе, пряталась в гримерке. Зато на сцене «бомбанула», появившись перед зрителями в эротичном наряде. Такое экстремальное декольте (практически до пупа) позволяет разве что Анна Семенович. Но надо отдать должное- фигура у Ирины Александровны безупречная.

В расстроенных чувствах приехала на концерт и 67-летняя Ирина Аллегрова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В расстроенных чувствах приехала на концерт и 67-летняя Ирина АллегроваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решил хайпануть на обнаженке и Дима Билан. Кстати, он в этот вечер исполнял давнюю песню Аллегровой «Я тебя отвоюю», может поймал игривое настроение Ирины Александровны. Начал утро с тяжелой артиллерии, внезапно выложив в Инстаграме фото в плавках. А к вечеру явился на красную дорожку с расписным торсом.

-Я не сам рисовал. Художника пригласили, - показывая узоры на теле, объяснял «акулам пера» Билан.

Дима Билан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима БиланФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не отставала от коллег и 40-летняя Ани Лорак, представ в образе любимой женщины Кролика Роджера Джессики Рэббит. Ну просто один в один: пышное декольте, высокий разрез, эффектно оголяющий стройные ножки.

Ани Лорак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ани ЛоракФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместо охранника всю эту красоту оберегал молодой любовник певицы - музыкальный продюсер Тимати и Егора Крида 26-летний Егор Глеб. Напомним: именно этот невысокий паренёк утешил красавицу после скандального развода с мужем-турком Муратом Налчаджиоглу, который был пойман папарацци на измене.

О молодом спутнике Лорак известно немного. До романа с Лорак Глеб был три года женат на украинской певице Татьяна Решетняк, которая родила ему сына Даниэля. Сейчас ребенку Глеба уже шесть лет. У Лорак тоже есть дочь-школьница. Правда пока своих детей парочка не познакомила.

О молодом спутнике Лорак известно немного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О молодом спутнике Лорак известно немногоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Меня фотографировать не надо, интервью не будет, - попросил папарацци новый возлюбленный Лорак, демонстративно закрывая лицо козырьком своей кепки.

Хотя понятно, не хотел бы публикаций в прессе - не сопровождал бы певицу на мероприятиях, где бродят толпы журналистов.

Фестиваль "Новая волна". День первый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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