2019-08-26T15:10:14+03:00
Происшествия

После взрыва в Северодвинске обнаружили радиоактивное облако

Но в настоящее время опасность городу не угрожает
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Почему же раздувается истерия? Кто кричит о том, что на севере России людям угрожает «лучевая болезнь»?Почему же раздувается истерия? Кто кричит о том, что на севере России людям угрожает «лучевая болезнь»?Фото: соцсети
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После аварии 8 августа под Северодвинском, где на испытаниях новейшего российского оружия погибли пять опытных специалистов Ростатома, в западных СМИ началась истерика. Заголовки кричали: «В России - новый Чернобыль!»

Хотя норвежские и финские службы ничего чрезвычайного не обнаружили. А именно эти страны, находящиеся рядом с Северодвыинском, обычно поднимают шум, если случается реальная угроза экологии.

И вот еще одна новость. Росгидромет обнародовал свои замеры в районе военного полигона, где шли испытания. И отчитался, что в день ЧП там были обнаружены следы радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана. Специалисты уточнили: время их полураспада составляет от 83 минут до 12,8 дней. Архангельское подразделение МЧС превышения фона по альфа-, бета- и гамма-частицам не зафиксировало.

- В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются, - заявили в Росгидромете. - Повышение мощности излучения 8 августа было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Однако метеообстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию этого облака.

Откуда же истерия про «второй Чернобыль»? Мы обратились к главреду журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому:

- На западе сравнивают катастрофу в Чернобыле и в Северодвинске.

- Это нелепо. Те, кто выдают такую информацию, не смотрят реальный уровень заражения - и превышения его над нормой. Про японскую Фукусиму никто не вспомнит, про последствия Чернобыля не вспоминают. Сравнения Чернобыля и Северодвинска — это хайп, не более того. На сегодняшний день никаких превышений уровня ни по одному из показателей по изотопам урана не отмечено.

- Так кому сейчас верить?

- Надо верить данным источников, которые отвечают за контроль ситуации по различным ядовитым, отравляющим, радиоактивным веществам. Когда медики, занимавшиеся раненными с полигона, обратились в соответствующие структуры — им провели контроль их состояния. Врачи заподозрили, что их кто-то обманывает. Но контроль состояния показал: следов радиоактивного заражения не обнаружено! Так что надо опираться на факты. А не на сообщения в соцсетях. Посмотрите, как и где фонит шлейф от Фукусимы - уже до берегов США он добрался. Но об этом — молчок!

СКАЗАНО

«Мы обращаем внимание на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств. Ни с одной из станций никаких сигналов не поступало», - пресс-секретарь президента заявил Дмитрий Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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