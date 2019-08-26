«Роботы станут учить людей? Не верю!»: Эксперт рассказал об образовании будущего

Какой станет школа через 5, через 10 лет, если сейчас технологии обновляются едва ли не раз в полгода? Кто знает, к чему и как готовить наших детей, которым жить в таком неопределенном будущем? За ответами на эти вопросы мы обратились к тем, чья работа уже сейчас в существенной мере влияет на обучение, по крайней мере, в начальных классах. Большинство родителей детей возраста началки сталкивались с «Яндекс.Учебником». Мы задали свои вопросы директору по стратегии проекта Натальей Чеботарь.

Сидеть за партой придется постоянно. Даже пенсионерам

- Образование будущего. Каким оно видится сегодня?

- Всем придется учиться постоянно. И уже всем приходится учиться. Даже пенсионеров взялись обучать. Поэтому я считаю, что будущее, о котором долго говорили, уже наступило, мы уже в будущем живем. Даже в школах, достаточно консервативных учреждениях, много всего меняется.

У ребенка появляется все больше возможностей влиять на время, место, последовательность своего обучения, глубину. Как только ребенок созревает для понимания важности обучения, как только у него формируется волевая сфера - он теперь может сам отвечать за свое обучение. И на этом стоит делать фокус родителям. Взрослых это тоже касается. Никто теперь не скажет, как вам учиться, чему учиться, чтобы вы были в комфорте и тепле всю жизнь.

Если же говорить про технологическую сторону вопроса, то технологии – это не волшебная таблетка. Сами технологии никого не учат, и учить не будут. В будущее, в котором роботы учат людей, я лично и мои коллеги в «Яндексе» не верят.

Но возможен существенный прорыв в сфере образования за счет автоматизации рутинных действий и технологий обработки больших данных. Ведь до сих пор было неудобно работать даже с данными «маленькими» - статистикой по одному классу. Вот у учитель 30 - 40 детей. Разбираться поименно, кто какие ошибки совершает, из-за чего это происходит (невнимательность, пропуск другой темы, недостаточная отработка или просто ребенок плохо себя чувствовал), конечно, нет времени. Учитель традиционно ориентируется на сильных, реже – на слабых. Это сегодняшняя данность.

И если технологии сумеют анализировать постоянные ошибки ребенка в классе, весь путь, как он идет от одной темы к другой - это позволит учителю все свое внимание сфокусировать на конкретных проблемах и работать именно с ними.

Все идет к тому, что учитель будет выполнять роль диагноста. Именно он видит живого ребенка и всю полноту картины: его семью, социальное положение, в городе или селе он живет, его возможности здесь и сейчас. И именно учитель понимает, почему этот ребенок ошибается, что останавливает в его прогрессе, что мешает. Педагог должен мотивировать школьника и помогать ему профессиональным советом.

Если мы говорим про начальную школу (а «Яндекс.Учебник» это прежде всего начальная школа, и данных у нас про это больше всего), мы видим, что дети очень вариативно ошибаются. Полушария у всех дозревают по-разному, и в одном классе оказываются дети одного возраста, но не сопоставимые по своим возможностям.

Технологии дают учителю гибкость, как с такими разными людьми работать.

Компьютер письмо рукой не заменяет!

- Вы говорите о разработке индивидуальных маршрутов обучения для детей?

- Возьмем начальную школу. Во-первых, можно всем детям выдать разные домашние задания. Потому что кому-то нужно дольше отрабатывать навык, и пока он не доведет его до автоматизма, много раз не сделает одно и то же, умение в руку не ляжет. А другой ребенок, который пришел с другой подготовкой, способен классно решать олимпиадные задачи по этому предмету. И ему в качестве домашнего задания можно давать как раз такие олимпиадные задачи. Оба этих ребенка находятся в одном классе, проходят одну и ту же тему, не теряется общность детей, но при этом прогресс у каждого может быть разный. В конце концов, есть возможность совсем разный контент давать разным детям. У нас такое еще не применяется, но в мире технология существует. Если ученик интересуется, например, спортом или музыкой, то у него задания по родному или иностранному языку будут с интересными ему персонажами из мира музыки или спорта. Это же влияет на мотивацию заниматься!

- Но ведь получить информацию с экрана - это совсем не то же самое, как если бы вы прочитали ее на бумажном листе, покрутили детали на уроке руками! Ведь есть исследования о том, что совершенно по-разному эта информация усваивается.

- Вы абсолютно правы. Когда обычно говорят про технологии, считается, что есть или компьютер, или все по старинке. А их нужно совмещать! В этом и роль, и экспертиза учителя – понимать, в какой момент что лучше делать. Совершенно не нужно все обучение засовывать в компьютер. Нужно и писать рукой, и выполнять задания самому, и уметь это делать в тетрадке, и работать с таблицами в компьютере. Письмо рукой – отдельный важно вопрос, оно всегда должно быть.

Электронные задания, например, дают возможность ребенку несколько раз ошибиться без стресса. Если он обычно делал дома задачки, что-то не сошлось – все, конец! Мама, бабушка, папа, вся семья ломает над задачей голову, и все ненавидят школу и друг друга. Или решают вообще не делать это задание. Учителя жалуются, что сейчас дети приходят с невыполненным домашним заданием даже в начальной школе! Что учителю с ними делать?! Как идти дальше?

А при работе с компьютером ребенок увидел, что ошибся. У него появляется еще одна попытка. Ему говорят: «Вспомни, что половины - это одинаковое количество». Или, если это была сложная задача с несколькими действиями, то компьютер скажет: ты первое действие сделал правильно, а второе неправильно. У ребенка появляются шансы и мотивация еще что-то доделать. И учитель уже вечером видит, кто как решил, кто старался, кто не старался, какие ошибки. И потом, приходя в класс следующий раз, разбирает самые важные моменты. И это влияет на качество образования, конечно.

Школа удобна для родителей, поэтому не исчезнет

- Вообще, качество образования - это комплекс того, что делает учитель, и того, что делает ребенок, - продолжает Наталья Чеботарь. - Мы с помощью технологий можем видеть то, что делает ребенок, и тем помогать учителям. Мы работаем с институтами повышения квалификации учителей, институтами развития образования и т. п. - в 25 регионах. Вместе разрабатываем программы, верифицируем их. Но и учителя тоже должны меняться. Регулярно повышать свою квалификацию, как и в других профессиях. А квалификация сейчас в том, чтобы уметь грамотно сочетать все инструменты, которые у тебя есть. Не тратить время там, где можно его сэкономить, и не изобретать велосипед там, где он уже есть.

- Учитель в будущем останется как диагност. Но что будет с классами? Останутся ли они или обучение будет индивидуальным?

- Я не верю, что массовая школа куда-то исчезнет. Потому что родителям неудобно. Большинство из них работают, и не все специалисты в обучении детей. Поэтому я думаю, что школы останутся. Но подход к классам будет более гибкий. Важно, чтобы дети проводили время вместе, но объединяться можно очень разными способами. Можно объединяться по уровню знаний, а не по возрасту. Можно объединяться по интересам на дополнительных занятиях. Объединяться для работы над какими-то проектами – и межвозрастными, и межпредметными. Это тоже происходит уже сейчас. Просто будет более просто это сделать. В том числе потому что расписанием в электронном виде удобнее управлять. Можно быстрее переводить ребенка с уровня на уровень, не потому что закончилось полугодие, а потому что ученик готов, например.

Портфолио не должно тянуть вниз

- В российской школе сейчас активно внедряются цифровые портфолио учащихся. В них будет отображаться все: какие отметки получал с самых первых дней, какие книжки читал, сколько кружков выбрал и забросил, какие спектакли смотрел, как сдавал ГТО. При поступлении в вуз всю эту историю можно будет отследить. Когда ребенок успешный, высоко мотивированный, портфолио - благо, он набирает за счет него баллы. Но часто бывают дети, которые, условно говоря, созревают поздно, не успешные. Он потом, может быть, в 8-м классе возьмется за ум и подтянется. Но шлейф не успешности у него в этом цифровом портфолио так и останется. Преодолимо ли это, как вы считаете?

- Я считаю, что надо активнее заявлять свою позицию родительской общественности. В целом экспертное сообщество не хочет такого развития событий. Самая передовая идея на этот счет не только в России, не только в образовании - в целом во всех цифровых историях человек должен сам владеть своими данными и сам решать, кому и в какой момент он хочет их показывать или не показывать. Цифровое портфолио, что в него положить, в какой момент, в каком виде – должно быть решение родителей, детей.

И уж точно мир, в который человека не берут на работу, потому что он в 3-м классе просел по оценкам... Это черная картина, которую не хочется застать.

КСТАТИ

Познакомиться с бесплатными образовательными сервисами педагоги столицы смогут на на форуме «Город образования», который пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Там «Яндекс» представит три проекта: «Яндекс.Учебник», «Урок музыки» и «Яндекс.Лицей». Учителя начальных классов смогут посетить семинары по развитию читательской грамотности и решению нестандартных математических задач на примере сервиса «Яндекс.Учебник». Для учителей музыки пройдет семинар, который познакомит их с различными сценариями уроков, направленных на развитие творческих способностей, метапредметных навыков и гибких компетенций у школьников. На IT-стенде специалисты Яндекса проведут мастер-классы для учителей и учеников в рамках проекта «Яндекс.Лицей» и расскажут о процедуре поступления.