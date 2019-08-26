Состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном стал известен

Станислав Черчесов назвал фамилии 26 футболистов, кто будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

Игра с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадион "Хэмпден Парк" (21:45, мск), а с Казахстаном 9 сентября в Калининграде (21.45).

Вот кто приступит к тренировкам в Новогорске 1 сентября:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва)