Владимиру Путину рассказали, как санкции привели в Башкирию французских сыроваров

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, докладывая президенту о ситуации в республике, рассказал об индексе промышленного производства (104,5%), о строительстве (109%), о росте средней зарплаты (за первое полугодие 35400), но Путин обратил внимание на другое.

- Почему у вас детская смертность выше, чем в целом по стране? - спросил президент.

- Владимир Владимирович, мы над этим работаем, - ответил Хабиров. - Это не то, что какие-то показатели слабой медицины. Первая история – это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких. Это, конечно, сразу дает результат. Мы для себя приняли решение, абсолютно все четко фиксируем. То есть те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять.

- Обратите на это особое внимание, - поручил Путин. - Надо женщинам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Я понимаю, что мы перешли на другие цифры – это другие показатели дает, но они объективные, поэтому надо с этим работать.

Докладывая об иностранных инвестициях в Башкирию, Хабиров привел в пример французскую фирму.

- Недавно мы очень интересный проект открыли: французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров, - рассказал он. - Это крупнейшая французская компания.

- Наши ограничительные меры действуют до сих пор? - то ли спросил, то ли напомнил Путин.

- Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает.

Когда Хабиров дошел до развития города Ишимбай, где базируется «Газпром нефтехим Салават», это вызвало неожиданную ассоциацию главы государства.

- Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил, - вспомнил Путин. - Помню, пахло там нефтью.

- У нас там сильная школа была дзюдо, - подтвердил Хабиров.

- Хорошая школа, соревнования проводили хорошие.

- У нас вообще борьба в республике очень развита, и сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике, - сообщил глава Башкирии. - Будем готовиться к этому событию.