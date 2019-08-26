«Барселона» победила «Локомотив» по пенальти

В финале, который проходил на стадионе в Черкизове, встретились мальчишки «Локомотива» (до 14 лет) и юные футболисты «Барселоны».

Матч, за которым наблюдало более 5 тысяч человек, в том числе и болельщики из официального фан-клуба Барселоны в России, выдался очень напряженным. Основное время завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти сильнее оказались будущие звезды испанского клуба (6:5), которые и выиграли UTLC Cup.

«Бронза» на этом представительном турнире досталась японской «Иокогаме Маринос», обыгравшей итальянский «Интер» также по пенальти. Пятое место заняла немецкая «Боруссия», шестое – французский «Лион», седьмое – ЦСКА, восьмое – «Динамо», девятое – казахстанская «Астана» и десятое место – китайский «Чжэцзян Гринтаун».

В финале, который проходил на стадионе в Черкизове, встретились мальчишки «Локомотива» (до 14 лет) и юные футболисты «Барселоны»

- Мы очень благодарны организаторам турнира за предоставленную возможность юным футболистам «Барселоны» играть в Москве, участвовать в Международном футбольном турнире UTLC Cup и обмениваться опытом с другими футбольными клубами, - поблагодарил организаторов главный тренер «Барселоны» Серра Грегори Марк.

- Я уверен, что уже через несколько лет многие из вас, пока еще юные футболисты, станут звездами мирового футбола. И я надеюсь, что вы вспомните, что ваш звездный путь начался здесь, на UTLC Cup, - обратился к юным спортсменам заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Андрей Старков.

Моменты финального мата «Локомотив» - «Барселона» и празднование победителей. Фото пресс-службы UTLC Cup.