Лучший водитель такси в Уфе: Поменял службу в полиции на свободный график и тринадцатую зарплату

В Уфе выбрали лучшего водителя такси. В региональном этапе конкурса «Лучший водитель такси в России» победил 43-летний Альберт Дусеев. Сейчас победитель готовится к финалу, который пройдет в Сочи 26 октября. За звание профи своего дела будут бороться 30 участников из разных регионов страны.

- В такси я работаю уже 14 лет, - рассказал «Комсомольской правде» победитель конкурса. - Как попал в эту сферу? Из полиции (в те годы это была милиция — Авт.), в какой-то момент мне сказали, что тринадцатой зарплаты не будет. Но я решил ее все-равно получить и пошел в такси подработать, так и остался там.

Альберт Камилевич сотрудничает с сервисом Яндекс.такси. Менять профессию не собирается. Говорит, где еще столько преимуществ будет?

- Я сам себе хозяин, хватает времени и на работу и на семью. Свой день планирую как мне удобно. Захочу, могу и полдня проспать, к 8 утра не нужно сломя голову мчаться. А клиенты какие веселые попадаются, не заскучаешь. Помню случай был. Купил продукты, хотел вечером ужин приготовить. Положил все в багажник и поехал за клиентами. Отвез их на вокзал и отправился домой. На кухне уже вспомнил, что продукты из машины не забрал. Возвращаюсь, открываю багажник, а там пусто. И тут до меня начинает доходить, что мой пакет пассажиры забрали, когда свои чемоданы доставали из машины. Они с детьми ехали, кроме сумок еще несколько пакетов у них было. Видимо спеша все и забрали с собой. В общем, в поезде их ждал сюрприз и моя еда, - смеясь вспоминает финалист.

ПРОЕХАТЬ, НЕ РАЗЛИВ ВОДУ, ОКАЗАЛОСЬ НЕ ПРОСТО

О профессиональном конкурсе Альберту Дусееву рассказал знакомый, который в прошлые годы тоже участвовал в таких соревнованиях.

- Хотели вместе пойти, но он не смог, а я решил посмотреть, что это такое. Интересно было проверить свои силы, - говорит победитель. - Конкурсы были разные. С теорией, правилами дорожного движения и законодательством в сфере такси проблем не возникло. На автодроме участвовали не на своих машинах, а на той, что нам предоставили. Но по габаритам авто было примерно такое же, на котором я езжу, так что это меня не смутило. Что касается стакана с водой, который нужно было провезти не разлив, сначала напрягся. Водители, которые первыми шли, пролили воду. Но так как я не первым ехал, уже был осторожен. Параллельно с нами еще детские группы проходили такие же задания на автодроме. У них все хорошо получалось. Подумал, что раз дети не проливают воду, значит задание точно можно выполнить.

Напомним, региональные этапы состояли из теоретических вопросов и практических заданий. Водителям предстояло пройти тестирование как в автошколе по правилам ПДД. Ответить на вопросы, касающиеся законодательства, устройства автомобиля и его техобслуживания, оказания первой помощи.

На автодроме водителям необходимо было проехать «змейкой», выполнить «параллельную парковку», «повороты на 90 градусов назад», «разворот в ограниченном пространстве», «эстафету назад», «стоп-линию». Плавность вождения проверялась с помощью стакана с водой. Нужно было проехать так, чтобы ни капельки не разлить. Время было ограничено.

В каждом туре конкурсанты могли набрать определенное количество баллов. Причем их можно было как потерять, получив штрафные, так и заработать бонусные. Победителем становился участник, собравший наибольшее число баллов по итогам всех конкурсов.