2019-08-26T17:24:52+03:00
В мире

Экс-министр обороны Израиля Амир Перец сбрил усы перед парламентскими выборами

Свой поступок мужчина объяснил в социальной сети
Ольга Матыс
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Экс-министр обороны Израиля Амир Перец.Экс-министр обороны Израиля Амир Перец.Фото: YouTube
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Бывший военный шеф, а ныне лидер оппозиционной партии «Авода» Амир Перец объяснил смену имиджа на своей странице в Facebook. Мол, расстался с пышными усами, украшавшими его лик аж 47 лет, чтобы избирателям было видно, слышно и понятно, что он говорит. А то израильские СМИ пишут, что «Авода» готова перед предстоящими 17 сентября выборами пройти на переговоры с правящей партией Биньямина Нетаньяху. «Так вот, - отчеканил заявил Перец, - читайте по губам: я не буду сидеть с Биби Нетаньяху в правительстве».

Ну что тут сказать: златоУС, да и только!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Из-за чего политики лишались растительности на лице

- Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сбривал уже ставшие интернет-мемом усы, поспорив с собственной дочерью: условием были ее успешные результаты по ЕГЭ. Девушка сдала экзамены хорошо, и помощнику президента России пришлось бриться. Но вскоре Песков снова отрастил усы, ведь он не обещал ходить без них постоянно.

- Кандидат в президенты Павел Грудинин проспорил свои усы журналисту Юрию Дудю. На выборах он набрал без малого двенадцать процентов голосов избирателей вместо заявленных в пари с журналистом пятнадцати. Сейчас Грудинин тоже вернулся к привычному образу.

- Бывший старший советник президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод побрился в прямом эфире одного из американских телеканалов. Он носил усы 40 лет, но пообещал, что сбреет их, если к определенному сроку удастся собрать миллион на исследования способов лечения эпилепсии. Собранные деньги могут помочь многим людям, в том числе и его дочери Лорен– она тоже страдает от этого недуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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