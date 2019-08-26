Марина Григорьева-Апполонова ушла от Иванушки к баскетболисту

Форвард сборной Андрей Зубков и Марина Григорьева-Апполонова перестали скрывать свои отношения. Еще летом баскетболист выложил в Инстаграм их совместное фото и подписал : «Мы как чёрное и белое - только я белое, а ты чёрное #иньянь»

Контраст действительно заметный. Стройная женщина (Маша, мать двоих детей, в 34 года имеет отличную фигуру) и 28-летний таранный форвард (рост 206 см, 105 кг).

Поразительно, но первая жена Рыжего «Иванушки» Мария Лопатова тоже ушла к баскетболисту. Еще в начале 2000-х она вышла замуж за звездного игрока Андрея Кириленко, который сейчас возглавляет Федерацию баскетбола России.

В конце прошлой недели Зубков вместе со сборной России отправился в Китай, где на днях стартует чемпионат мира по баскетболу. И Мария будет непременно болеть за нашу команду.

Вот кто вошел в нашу команду:

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Александр Платунов («ПАРМА», Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар)

Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба – «Химки»), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург)

Центровые: Артем Забелин («ПАРМА»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

С кем играем

Первые дни в стране Кубка мира-2019 сборная России проведет в Нинбо, где 26 и 28 августа сыграет заключительные контрольные матчи – соответственно, с Аргентиной и Испанией. После этого команда переберется в Ухань, где пройдут игры группы B. Напомним, соперники россиян на первом этапе – Нигерия (31 августа, 11.30 по московскому времени), Корея (2 сентября, 15.30) и Аргентина (4 сентября, 15.30).