Полуостров в Москве захвачен голыми «тарзанами»

Решил в минувшее воскресение показать ребенку природно-исторический парк Москворецкий. Для тех, кто не знает, если беспрерывно шагать вдоль берега Строгинской поймы по часовой стрелке, можно попасть в реликтовый лес, в котором охотился на медведей и оленей царь Иван Грозный.

Если верить сайту "Москворецкого" там и сегодня обитает много живности: летучие мыши, зайцы, горностаи. Но это многообразие фауны как-то блекнет, перед тем, что мне довелось увидеть.

- Папа, голый дядя, - шепчет ребенок. Он остановился и инстинктивно отворачивается.

Навстречу нашим велосипедам из кустов идет какой-то «тарзан». Абсолютно голый мужик на узкой тропинке.

- Может, человеку плохо? Может его ограбили? Может он просит о помощи?!

Но «тарзан» горделиво идет по траве нам навстречу, попутно снимая на телефон окружающую природу. Кажется, что он никого больше не замечает...

И чем дальше в лес, тем было лишь больше... «тарзанов». На каждой тропике нас поджидало нечто пузатое, лохматое, бородато-усатое. И голое! Они даже не пытались отвернуться, извиниться.

- Папа, они тут повсюду, - раздался визг из-за деревьев. Навстречу нам вылетели на велосипедах раскрасневшиеся девчонки-первоклашки, а за ними запыхавшийся родитель.

- Представляешь, мы яблоки остановились сорвать, а там два [человека нетрадиционной ориентации] в траве, - мужчина оглядывается на дочек, которые беспрерывно шепчутся. - Я им говорю, что дяди кузнечиков там ловили, а они смеются. А что еще я должен был сказать?!

Пока мы разговаривали, на нас вывалился еще один «тарзан».

- Почему дядя голый, - нервно смеются дети.

- Ты почему голый, - переспрашиваем мы раздраженно самого «тарзана».

- Тут нудистский пляж, - бормочет он.

- Где?! - хором спрашиваем мы.

Незнакомец с треском проваливается в кусты. За ними, метров через 50, действительно виднеется песчаный пляж. На нем пара десятков голых мужиков. Ни одной женщины поблизости.

Через пару сотен метров, под Строгинским мостом детская площадка. Женщины, уткнувшиеся в смартфоны, рядом дети играют в прятки.

После этой «познавательной во всех отношениях» прогулки я не поленился залезть в интернет. Действительно, после того, как отменили советскую статью Уголовного кодекса за мужеложство, в этом парке стали собираться любители однополой любви. В 90-е годы Строгинская пойма так быстро оторвалась вперед от остальных столичных районов по числу изнасилований, что десятки отдельных островков снесли с водной глади. Тогда странноватая публика облюбовала дальний пляж, который получил название "Лебяжий" (в последнее время его раскручивают в интернете видео отчетами под названием "медвежий пляж").

Сделал звонок в «Москворецкий», чтобы выяснить - как так получилось, что в парке, где есть нудистский пляж, нет предупреждающих табличек. Ну, на трассе ведь есть знаки: прыгающий лось или перебегающий дорогу кабан.

- Может как-то обозначить, что в общественном месте, на территории природно-исторического парка, на вас из кустов может выскочить голый мужик? - тщательно подбирая слова спросил я в приемной «Москворецкого».

- Нет у нас никаких нудистских пляжей! А если там кто-то собирается, то это все неофициально, - ответили мне, технично переадресовав в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города.

К моему удивлению, там с меня не стали требовать официальный запрос. Отреагировали сразу.

- Жалобы подобные есть, - признал ведущий специалист Управления особо охраняемых природных территорий Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Степан Смирнов. - Недавно были проверки по такому же "нудистскому пляжу" в Серебряном бору. Женщина писала заявления. Наши инспекторы совместно с полицией стали чаще патрулировать этот участок парка, и жалобы прекратились. Проверим и ваш звонок.

Выяснилось, что любители наготы не вынесли пристального внимания полиции, и после нескольких рейдов перекочевали из Серебряного бора на соседний полуостров у Чистого залива Строгинской поймы.

И даже стали рекламировать новое место на форумах. Достаточно перейти по ссылкам авторов таких сообщений, и понимаешь, что столкнулся не просто с нудистами, а какой-то сектой эксгибиционистов, которым просто нравится шокировать прохожих своим видом.

Москвички тоже делятся своими впечатлениями: "Иду сегодня вдоль реки. На лавочке здоровый дядька у самоката сидит, жирный, с пузом, из-под футболки пиписка торчит, малюсенькая такая. Если бы у меня такая была, я бы вообще ее никому не показывала".

Ну бог с нами, взрослыми, но ведь дети вернулись с каникул...

Понятно, что эксгибиционисты гуляют не во дворе дома у песочницы. За такое сейчас лет на 15 можно сеть. А я как бы сам виноватый, если приехал на полуостров, который они облюбовали, да еще и ребенка с собой притащил... Хорошо, тогда покажите, где предупреждающие знаки? Вот в той же Болгарии, еще в советское время были нудистские пляжи, которые окружали заборы.

А если нет забора и предупреждающих знаков, но есть пострадавшие, впору заводить уголовное дело по 135 -статье "Развратные действия по отношению к лицам, не достигшим 16 лет". Можно даже "совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Если в городе есть необходимость нудистского пляжа, давайте организуем его по всем международным нормам. Будем иностранных гостей туда приглашать, сборы в городской бюджет повышать. Но так, чтобы голые не смущали одетых, особенно гуляющих в парке детей. А если такой пляж не нужен, пора устроить там рейды с сотрудниками полиции. Можно даже с казаками и телевидением.

Прошу считать это обращение официальным.