Юная пианистка из Хакассии стала звездой музыкального фестиваля в Альпах

Талантливая школьница из Абакана Катя Митина стала главной звездой музыкального фестиваля во Французских Альпах. Юной пианистке, приехавшей во Францию из Хакасии, аплодировали стоя гости и жюри Фестиваля классической музыки Летнего университета музыки в Лес Ор. Катя покорила своим искусством и европейские СМИ, и пользователей соцсетей, наперебой рассказывавших об удивительной девочке из Сибири. Вместе с россиянкой свои силы в конкурсе попробовали юные музыканты из Хорватии, Японии, Китая, Южной Кореи и многих других стран.

Кате не привыкать к аплодисментам. Она победитель II Международного конкурса имени Ettore Pozzoli в итальянском городе Сереньо, лауреат первой премии Международного конкурса Elitte International Music Compettition в Санкт-Петербурге, лауреат второй премии Международного конкурса молодых пианистов им. С.В. Рахманинова в Москве и обладатель других престижных музыкальных наград. В абаканской музыкальной школе имени А.А. Кенеля она настоящая звездочка. Но выйти на международную аудиторию без серьезной финансовой поддержки, без работы с профессорами мирового уровня невозможно.

Такую финансовую поддержку юной пианистке оказала компания СУЭК: известная промышленная корпорация выступает за развитие музыкальной культуры в сибирских регионах и всегда готова помочь юным талантам. Глава Фонда «СУЭК-регионам» Сергей Григорьев считает, что такая поддержка имеет комплексный эффект: она не только позволяет повысить музыкальное мастерство исполнителя, но и дает возможность показать культуру сибирской глубинки жителям Европы.

- Подобного рода контакты обогащают культуры обеих стран, - подчеркивает Сергей Григорьев. - А еще успехи Кати – это пример для ее сверстников в Хакасии и за ее пределами: любите искусство, творчество и это откроет вам мир.

Для французов тот факт, что Катю Митину поддержала российская угольная компания, оказался неожиданным. «Для нас стало настоящим открытием, что СУЭК занимается не только развитием производства, но также культурой и музыкальным искусством», - написали в российский фонд из французского Университета. В компании СУЭК же справедливо считают, что главное богатство сибирской земли – это не уголь и другие полезные ископаемые, а талантливые и упорные люди, которые стремятся к новым вершинам и к новым победам.