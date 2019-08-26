В центре Москвы загорелся один из старейших женских монастырей Москвы - Богородице-Рождественский

Вечером в понедельник, 26 августа, в центре Москвы загорелся Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь - один из старейших в столице. Очевидцы сообщают, что густым серым дымом затянута часть Цветного бульвара в районе станции метро Трубная.

Пожар на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря.

- По адресу Рождественка, 20 горит деревянная кровля двухэтажного административного здания, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления МЧС. - На месте работают пожарные подразделения.

По предварительной информации пострадавших нет.

Богородице-Рождественский женский монастырь. Фото АГН Москва

Пожар на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря.

- Информация о площади возгорания уточняется, - сообщили в МЧС.

Известно, что на Рождественку сейчас стянуты больше десятка пожарных расчётов. Напомним, что Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь был основан в 16 веке. Основная часть нынешних зданий на территории монастыря была построена в 1830-х и 1910-х годах. После революции здесь находился концентрационный лагерь, в котором содержали около 300 заключенных. Позже в кельях устроили общежития и коммуналки. В 1992 монастырь был возвращён церкви. На текущий момент в нем проживают около 20 монашествующих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728204" frameborder="0"></iframe> На Цветном бульваре горит Богородице-Рождественский монастырь.

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