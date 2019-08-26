2019-08-26T20:01:23+03:00
Происшествия

В центре Москвы загорелся один из старейших женских монастырей Москвы - Богородице-Рождественский

На улицу Рождественка стянуты десятки пожарных расчетов
Семен ЕЛЕНИН
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На место пожара стянуто больше десятка пожарных расчётов.На место пожара стянуто больше десятка пожарных расчётов.Фото: предоставлено очевидцем
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Вечером в понедельник, 26 августа, в центре Москвы загорелся Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь - один из старейших в столице. Очевидцы сообщают, что густым серым дымом затянута часть Цветного бульвара в районе станции метро Трубная.

Пожар на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря.

- По адресу Рождественка, 20 горит деревянная кровля двухэтажного административного здания, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления МЧС. - На месте работают пожарные подразделения.

По предварительной информации пострадавших нет.

Богородице-Рождественский женский монастырь. Фото АГН Москва

Богородице-Рождественский женский монастырь. Фото АГН Москва

Пожар на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря.

- Информация о площади возгорания уточняется, - сообщили в МЧС.

Известно, что на Рождественку сейчас стянуты больше десятка пожарных расчётов. Напомним, что Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь был основан в 16 веке. Основная часть нынешних зданий на территории монастыря была построена в 1830-х и 1910-х годах. После революции здесь находился концентрационный лагерь, в котором содержали около 300 заключенных. Позже в кельях устроили общежития и коммуналки. В 1992 монастырь был возвращён церкви. На текущий момент в нем проживают около 20 монашествующих.

На Цветном бульваре горит Богородице-Рождественский монастырь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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