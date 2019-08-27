2019-08-27T01:09:52+03:00
Звезды

Ольга Бейонсе, Лена Пэлтроу и Юля Джессика Паркер: Как наши артисты копируют образы зарубежных коллег

Возможно, это и не так плохо: лучше хорошо кого-то копировать, чем плохо придумывать что-то свое. Мы выбрали наиболее яркие примеры этого «творческого заимствования» [фото]
Ирина ВИКТОРОВА
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Наши артисты копируют образы зарубежных коллег. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета, instagram.comНаши артисты копируют образы зарубежных коллег. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета, instagram.com

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова копирует макияж и прическу Анджелины Джоли. Юлия такая же хрупкая, как Анджелина, кроме того, она может себе позволить одежду люксовых брендов. В гардеробе Михалковой не только вечерние платья дублируют стиль Джоли, но и повседневная одежда подобрана по примеру экс-миссис Питт - элегантные и закрытые платья, кофты и юбки-карандаши.

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова копирует макияж и прическу Анджелины Джоли. Фото: Luiz RAMPELOTTO/globallookpress.com, instagram.com

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова копирует макияж и прическу Анджелины Джоли. Фото: Luiz RAMPELOTTO/globallookpress.com, instagram.com

Певицу Юлию Ковальчук называют русской Сарой Джессикой Паркер. Помимо внешнего сходства, Юлия, как и звезда «Секса в большом городе» любит шпильки, цветные платья, юбки плиссе и джинсы в качестве основной повседневной одежды.

Певицу Юлию Ковальчук называют русской Сарой Джессикой Паркер. Фото: Dan HERRICK/globallookpress.com, instagram.com

Певицу Юлию Ковальчук называют русской Сарой Джессикой Паркер. Фото: Dan HERRICK/globallookpress.com, instagram.com

Телеведущая Юлия Барановская в этих ботфортах Emilio Pucci, рубашке «с мужского плеча» Ushatava и очках Chanel копирует один из любимых луков Дженнифер Лопес. Летние образы Барановской подозрительно повторяют стиль Джей Ло.

Телеведущая Юлия Барановская копирует один из любимых луков Дженнифер Лопес. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА, AUG/face to face/globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская копирует один из любимых луков Дженнифер Лопес. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА, AUG/face to face/globallookpress.com

Телеведущая Елена Летучая умело использовала внешнее сходство с голливудской дивой Гвинет Пэлтроу для создания образа «Ревизорро». Елена скопировала две любимые прически Пэлтроу и ее стиль в одежде: строгие костюмы с большими пиджаками, черные платья и выход в свет в красном. Минимальным набором образов Летучая жонглирует также успешно, как Пэлтроу.

Телеведущая Елена Летучая умело использует внешнее сходство с Гвинет Пэлтроу. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета, Nancy KASZERMAN/globallookpress.com

Телеведущая Елена Летучая умело использует внешнее сходство с Гвинет Пэлтроу. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета, Nancy KASZERMAN/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова даже микрофон купила точь-в-точь, как у Бейонсе. Возможно, еще пару лет упорного труда на уроках вокала, и Оля запоет, как Бейонсе. Ну а пока попытка скопировать стиль, которая удается на 100%.

Певица Ольга Бузова даже микрофон купила точь-в-точь, как у Бейонсе. Фото: instagram.com

Певица Ольга Бузова даже микрофон купила точь-в-точь, как у Бейонсе. Фото: instagram.com

Комментарий специалиста

- Отечественные знаменитости подражают западным, а поклонники наших артистов, в свою очередь, копируют образ своих кумиров, - говорит звездный стилист Анвар Очилов. - Каждый раз образ упрощается и теряет индивидуальность. Поэтому я советую каждому человеку искать свою изюминку и проводить собственные эксперименты со стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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