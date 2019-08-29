Когда жизнь на дороге – мгновение между страницами мессенджера

Человечество сегодня спешит жить. Каждый день люди пытаются успеть сделать десятки разных дел, и в этом им помогают программы навигации, мобильная связь, интернет, телевидение, радио, газеты, реклама в общественном транспорте, социальные сети.

Успеть на встречу, посмотреть новый фильм, поговорить с жителем другого континента, купить продукты, выбрать мебель, посетить выставку: одни горожане пытаются достичь как можно больше целей на своей машине, другие пользуются общественным транспортом. И в этом ежедневном состязании «кто больше, быстрее, дальше» никто не должен пострадать. А ведь дорога – это территория повышенной опасности.

ПРЕДСМЕРТНОЕ СМС

Как сообщили в Госавтоинспекции МВД России, согласно данным официальной статистики аварийности за 7 месяцев текущего года на российских дорогах зафиксировано немногим более 85 тысяч автоаварий, которые унесли жизни более 8 тысяч человек. Свыше 110 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Страшные цифры: во многих вооруженных конфликтах проливалось меньше крови. А тут немногим более полугода...

– Посмотрите вокруг. Люди фактически не расстаются со смартфонами, которые забиты мессенджерами, играми, программами, фотографиями. Они проигрывают музыку, напоминают о событиях, предупреждают, советуют. Человек, погрузившись в поток информации, теряет временные и пространственные ориентиры, и видит лишь экран. А боковое зрение на дороге не спасает, ведь когда движущийся объект попадает в поле нашего бокового зрения, это означает, что времени на реакцию уже не осталось, – отмечает президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Действительно, двигаясь по улице, переходя дорогу, и даже управляя автомобилем, наши граждане постоянно отвлекаются: смотрят в навигатор, ищут зарядное устройство, болтают по телефону, слушают музыку в наушниках или даже пишут СМС.

– Одна из главных целей в борьбе за безопасность на дорогах – привлечь внимание всех участников дорожного движения к соблюдению норм и требований, к тому, чтобы вся наша оперативная память была сконцентрирована на одном, самом важном процессе – движении по правилам, – подчеркивает эксперт.

ПРАВИЛА НАПИСАНЫ КРОВЬЮ

Что-то уже получается сделать. «В настоящее время в России реализуется федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения», рассчитанная на период 2013 – 2020 годов. Ее главной целью является снижение ежегодного числа жертв аварий с 27,9 тыс. до 19,9 тыс. человек, - подчеркнул заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин. - Ее логическим продолжением стал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в состав которого вошёл федеральный проект «Безопасность дорожного движения». В России впервые на государственном уровне не только заявлено о необходимости снижения к 2024 году смертности на дорогах в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, но и поставлена конкретная цель о стремлении к 2030 году к нулевой смертности в автоавариях».

Благодаря этой многолетней скоординированной работе на протяжении ряда лет сохраняется положительная тенденция снижения основных показателей аварийности.

Олег Понарьин подчеркнул, что по данным официальной статистики аварийности за 7 месяцев 2017 года, на 2% снизилось количество ДТП, на 1,5% – число раненых и почти на 8% – число погибших в этих авариях.

Результат хороший, когда видишь перед собой проценты, а не представляешь лица погибших и пострадавших. Поэтому, стремясь к нулевым отметкам по всем показателям, следует помнить, что даже дополнительные опции, такие как интерактивная карта систем видеофиксации нарушений, которая запущена на официальном сайте Госавтоинспекции, и стратегические проекты в области дорожной безопасности бессильны без работы с человеческим фактором – развитием культуры поведения пешеходов и водителей.

А дальше есть множество путей: пытаться заставить под угрозой штрафов беспрекословно соблюдать правила дорожного движения, пугать последствиями посредством социальной рекламы, показывая тех, чьей кровью пишутся эти правила… Либо искать новые пути коммуникации и воспитания, принимать новые, неожиданные меры, которые позволят более эффективно вовлекать граждан в процесс защиты себя от дорожного травматизма.

Фото: ЭЦ Движение без опасности

ВСЕ МЕТОДЫ ГОДНЫ

Безусловно, и штрафы, и социальная реклама тоже важны и нужны. Но многое зависит и от того, какие дороги ложатся под ноги пешеходов и под колеса водителей. Во многих регионах работа над качеством, удобством и безопасностью дорог началась еще до начала реализации нацпроекта БКАД.

Например, довольно четко подошли к проблеме повышения безопасности дорожного движения в Калужской области. Ее губернатор Анатолий Артамонов заявил, что возле всех школ и детских садов создаются «островки безопасности» с зебрами, «лежачими полицейскими» и камерами, которые фиксируют водителей, не уступающих дорогу маленьким пешеходам.

– Но только техническими методами эту проблему не решить. Пешеходам и водителям нужно продолжать воспитывать в себе определенную культуру поведения на дорогах. Вот я, например, ни разу не видел, чтобы европейский водитель сел за руль и не пристегнулся, – отмечает Олег Понарьин.

Это же касается и культуры поведения пешеходов. Часто мы видим, как они ступают на «зебру», погрузившись в свои дела и мысли, прямо под несущийся автомобиль, который в силу большого веса и инерции просто не способен легко затормозить. А после дождя или зимой тормозной путь и вовсе увеличивается на дополнительные 5-10 метров. И, так как пешеходы зачастую бывают одеты в темную одежду без световозвращающих элементов, угроза столкновения повышается многократно. При этом многие любят вспоминать, что водитель должен пропускать пешеходов, совершенно не учитывая того факта, что сами пешеходы тоже должны быть внимательны и заметны. Да и законы физики в теории, казалось бы, известны всем, но вот применять их на практике, оказывается, не так уж и естественно...

И кто после этого виноват? Какой закон был соблюден, а какой нарушен? А может, коммунальные службы отключили освещение на этом участке, или просто перегорела лампочка... Но оправдания уже ничего не изменят.

И СВЕТ, И ЗВУК

Зато участники дорожного движения могут изменить ситуацию собственными поступками, принятием на себя ответственности за происходящее на дороге. Это и есть та культура поведения на дорогах, без которой, как уже было сказано, проблему не решить. Например, в скандинавских странах большой популярностью пользуются световозвращающие элементы. За 30 лет их популяризации и использования доказано снижение риска наезда на пешеходов в темное время суток на 85%: водитель замечает пешехода, когда тот находится на достаточном расстоянии для того, чтобы успеть среагировать и сбросить скорость.

Многие светофоры сегодня оборудованы звуковыми сигналами, которые помогают сориентироваться слабовидящим участникам дорожного движения, да и прочих пешеходов заставляют отвлечься от иных занятий и мыслей. В рамках кампании «Культура на дорогах» перед нерегулируемыми пешеходными переходами столицы наносят предупреждающие надписи. С идеями для таких надписей помогают сами жители города. Такие фразы, как «Не перебегайте дорогу», «Играть на дороге опасно» и «Не спеши — успеешь» обращают внимание пешеходов на то, что безопасность — превыше всего. Но и это не всегда помогает. Порой к тем, кто все видит, но считает, что этого достаточно для того, чтобы рискнуть, приходится применять буквально «шоковую терапию».

Фото: ГУОБДД МВД РФ

Во Франции агентство Serviceplan и Госведомство по вопросам безопасности дорожного движения провели эксперимент, с помощью которого решили радикально привлечь внимание к проблеме нарушения ПДД пешеходами. Возле одного из переходов установили лайтбокс, оснащенный датчиком движения, динамиком и камерой: когда кто-то переходил дорогу на красный сигнал светофора, из рекламного щита раздавался звук резко тормозящего авто, пугавший человека.

Да, пожалуй, страх – весьма эффективный, а главное наглядный метод воспитания: после визга тормозов напуганные нарушители ПДД попадали в объектив скрытой камеры, снимки с которой мгновенно проявлялись на экране лайтбокса с надписью: «Не стоит заглядывать в глаза смерти. Взгляните на светофор и переходите дорогу безопасно». Охватить такими лайтбоксами широты нашей страны будет слишком сложно и накладно, но рассказать как можно большему числу людей об опасности можно, начав с самых маленьких, не привыкших к нарушениям.

Не стоит заглядывать в глаза смерти. Взгляните на светофор и переходите дорогу безопасно.Французские агентство Serviceplan и Госведомство по вопросам безопасности дорожного движения провели эксперимент, с помощью которого решили радикально привлечь внимание к проблеме нарушения ПДД пешеходами

ВОСПИТЫВАТЬ С ПЕЛЕНОК

Будущее поколение пешеходов и водителей сегодня только покидает роддома и играет с машинками в детском саду.

– Часто можно увидеть, как опаздывающие на работу родители тянут малышей на «красный», в 10 метрах от «зебры», перебегают трамвайные пути за трамваем, – отмечают в Госавтоинспекции МВД России. - Есть те, кто тащат на дорогу малышей, сидящих на велосипедах или стоящих на самокатах. Как потом переучить ребенка правильному поведению на дороге, если их родители прививают им такие опасные навыки?!

Но сотрудники ведомства пытаются переломить ситуацию. Во многих регионах появились так называемые детские автогородки при школах и детских садах, куда часто приглашают автоинспекторов. Такие автогородки фактически являются дорогой в миниатюре, - здесь воссозданы основные элементы улично-дорожной сети: проезжая часть, светофоры, дорожные знаки, остановки… Дети на этих площадках в игровой форме обучаются правилам дорожного движения, получают задания, которые вечерами должны отрабатывать с родителями. В школах основы безопасного поведения на дороге тоже изучаются, но пока еще вскользь, в рамках общих предметов.

– Уделяя внимание правильной работе с детьми, прививая им ответственность и культуру от автолюльки и до получения прав, мы идем к тому, чтобы через несколько лет получить поколение, которое будет чтить правила дорожного движения и знать, от чего зависит безопасность, – подводит итог президент экспертного центра «Движение без опасности».

Общественники и сотрудники Госавтоинспекции уверены в необходимости изменения и системы работы автошкол. Они должны обучать не только механике и правилам, но и культуре поведения на дорогах. В новых экзаменационных билетах должны появиться вопросы, связанные с культурой вождения, чтобы выпускать на дорогу людей, которые уважительно относятся к другим участникам движения.

Фото: ГУОБДД МВД РФ

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ

Внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ним весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили. Присядьте, и вы увидите, как меняется картинка в глазах ребенка. Из-за припаркованных машин он просто не видит происходящего на дороге, особенно, если на голове у него капюшон, а в руках мобильный телефон.

Надо не просто сказать, а показать:

1. Объяснить, как важно все видеть и слышать.

Это значит, что, подходя к переходу, стоит выключить музыку и снять наушники, убрать телефон и посмотреть по сторонам. Остановиться у края проезжей части, посмотреть в обе стороны и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотреть налево и направо и, при отсутствии транспорта, закончить переход.

2. Научить не бросаться с тротуара на дорогу на только загоревшийся зеленый.

Правило: переходи, а не перебегай! Объясните, что машине сложнее остановиться, чем человеку, а потому переходить дорогу необходимо на соответствующий зеленый сигнал светофора, спокойно убедившись, что все автомобили остановились.

3. Позаботьтесь о световозвращающих элементах! На одежде, на велосипедах, защитном снаряжении, детской коляске.

А еще никогда не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», основываясь на вашем примере, примере родителей и других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и окружающих.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»