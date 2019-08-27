Венеция носит «Правду»

Программа Венеции этого года не кажется таким перебором, как в прошлом году, но отдает уверенностью и благородством. В главном конкурсе из 20 фильмов - актуальные режиссерские имена среднего поколения, такие как Стивен Содерберг, Оливье Ассаяс, Ной Баумбах, Джеймс Грей, Хирокадзу Корэ-эда, Пабло Ларрайн, Лу Йе, и более молодые, интересно себя заявившие Хайфа Аль Мансур, Сиро Гэрра, Пьетро Марчелло. Плюс новые фильмы классиков Роя Андерссона, Романа Поланского, Атома Эгояна, Робера Гедигяна, чреватые наибольшим разочарованием.

Открывается фест дебютом японца Хирокадзу Корэ-эды в Европе. В прошлом году он выиграл Каннский фестиваль с фильмом «Магазинные воришки», и вот чуть больше года спустя - новая семейная драма, «Правда», на французском языке и с Катрин Денев и Жюльетт Бинош в ролях матери и дочери

Как и в прошлом году, на Лидо ожидается серьезный десант компании «Нетфликс», стоящей за такими фильмами, как «История брака» Ноя Баумбаха со Скарлет Йоханссон и Адамом Драйвером, «Прачечная» Стивена Содерберга с Мэрил Стрип, Гэри Олдманом и Антонио Бандерасом (оба фильма в основном конкурсе), «Король» Дэвида Мишо с Тимоти Шаломе, добавим сюда же биографический фильм «Себерг» с Кристен Стюарт в роли актрисы Джин Себерг от компании «Амазон» (оба фильма вне конкурса). В отличие от Каннского фестиваля, который не в силах сотрудничать с этими могущественными платформами (по драконовским французским законам кино может быть показано на такой, как «Нетфликс», платформе только спустя три года после релиза в кино) Венеция не отягощена никакими обязательствами и использует это обстоятельство себе во благо.

Она уже давно стала престижной площадкой для запуска главных «оскаровских» фильмов. Cреди картин, прозвучавших на «Оскарах» в последние годы и имевших мировые премьеры именно на острове Лидо - «Бердмен» и «Гравитация, «В центре внимания» и «Прибытие», «По соображениям совести», «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», «Звезда родилась» и «Форма воды». Какие фильмы венецианской программы украсят собой «оскаровский» список в этом году, мы увидим через несколько месяцев. Большие ставки на «Джокера» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в заглавной роли. Уникальный ход руководства - приглашение очередного долгожданного ответвления комиксов в главный конкурс. Для таких вещей обычно резервируют почётный внеконкурсный слот, но уровень современного попкорна (смотри фильмы Кристофера Нолана о темном рыцаре) взлетел настолько, что допускает соревнование с титанами мысли авторского кино.

Главное блюдо внеконкурсной программы этого года - первые серии «Нового папы», второго сезона популярного телесериала Паоло Соррентино «Молодой папа», чья премьера тоже состоялась в Венеции. К звездному составу исполнителей во главе с Джудом Ло присоединились Джон Малкович и Юлия Снигирь.

Главное блюдо внеконкурсной программы - второй сезон телесериала Паоло Соррентино «Молодой папа»

К сожалению, места для российских фильмов в главном конкурсе в этом году, как и в прошлом, не нашлось. Да и в неглавном тоже. Во втором по значению конкурсе, «Горизонты», участвует фильм «Преступный человек» руководителя Московской школы нового кино Дмитрия Мамулии, впрочем, снятый на грузинском языке и представляющий Грузию. Военная драма «Атлантида» Валентина Васяновича в этой же секции представляет Украину. Как в прошлом году картину «Процесс», в этом году свой новый документальный фильм вне конкурса представляет Сергей Лозница. Его «Государственные похороны» - эпический монтаж материалов с похорон товарища Сталина (фильм сделан в копродукции Нидерландов и Литвы).

Композиция венецианских жюри, при всем следовании современным трендам, отличается похвальной сдержанностью. Председателями жюри назначены женщины-режиссеры: главного конкурса - аргентинка Лукреция Мартель, «Горизонтов» - Сусанна Никкиарелли. И только жюри дебютного фильма возглавляет мужчина, Эмир Кустурица. Тем не менее, в главном жюри и жюри конкурса «Горизонты» количество голосов мужчин и женщин будет равным, и то если председательницы решат применить полагающийся им второй голос, что случается не всегда. Только два фильма главного конкурса сняты женщинами - «Идеальный кандидат» Хайфы Аль Мансур и «Молочные зубы» Шэннон Мерфи.

Брэд Питт в фильме "К звездам".

В Венеции никогда нет недостатка со звёздами (ожидаются все - от ветеранов Джонни Деппа и Брэда Питта до культовой молодёжи типа Тимоти Шаломе), поэтому в жюри можно сажать не безмозглых старлеток, выносящих в Каннах чудовищные решения, а реальных профессионалов отрасли, пусть их имена и мало что скажут любителям кинематографа.