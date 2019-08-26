«Ситуация приобретает черты социальной проблемы»: Миллионы россиян отдают банкам почти всю зарплату

«Ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты социальной проблемы», - такой вердикт выносит в своем обновленном прогнозе Министерство экономического развития.

В ведомстве беспокоятся, что россияне слишком активно занимают деньги. В частности, все чаще берут кредиты наличными. И вынуждены отдавать банкам львиную долю своих доходов.

«По данным Банка России, соотношение «платеж/доход» в первом квартале составило 43,9%. При этом у 15% заемщиков оно превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению жизни», - говорится в докладе министерства.

Если задолженность россиян будет расти прежними темпами (по 25% в год), это может привести к коллапсу, прогнозируют в ведомстве. В какой-то момент заемщики столкнутся с проблемами и станут массово не платить по долгам. Это может произойти уже в 2021 году. Тогда кризис и падение экономики неминуемы.

- Особенности развития ситуации в денежно-кредитной сфере привели систему в «плохое» равновесие. Высокий темп роста потребительского кредитования повышает спрос и импорт. Это оказывает давление на цены, вынуждая ЦБ сохранять ключевую ставку на высоком уровне, - объясняет Максим Орешкин, глава Минэкономразвития.

По мнению министра, в ближайший год-два Центробанку необходимо активнее снижать ключевую ставку. Инфляция уже достаточно низкая - в этом году она опустится до 3,8%, а в следующем году планируется на уровне 3%. Это веский довод в пользу снижения кредитных ставок. И хороший стимул для роста экономики в будущем.

- Ипотечные ставки будут снижаться, спрос на недвижимость - расти. Да, квадратные метры от этого начнут дорожать. Но за счет более низких ставок платежи банкам расти не будут, - прогнозирует Максим Орешкин. - Рост стоимости жилья приведет к тому, что появится больше проектов и больше рабочих мест. Все это внесет вклад в рост экономики.

К слову, в Центробанке с мнением коллег из Минэкономразвития частично согласны. Во-первых, в ЦБ уже и сами говорили, что планируют снижать ключевую ставку. Но там предпочитают делать это без резких движений. Во-вторых, регулятор с октября этого года фактически запретит банкам давать дополнительные деньги в долг тем, чей ежемесячный платеж уже превышает 50% от доходов. Это должно охладить рынок кредитования и не допустить надувания пузыря.

- В нашем базовом сценарии мы считаем, что ЦБ успеет принять необходимые меры, - пояснил Орешкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кудрин был прав»: Минэкономразвития в 10 раз понизило прогноз роста доходов россиян

Не видать россиянам роста зарплат. Такой неутешительный прогноз сделали в Минэкономразвития. Наши доходы в этом году если и вырастут, то микроскопически (подробности)